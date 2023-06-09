Непорочне зачаття у людей — міф чи правда: вчені розповіли, наскільки це можливо

Після того, як самка крокодила відклала запліднені яйця без участі самця, вчені задумалися — чи можливий партеногенез у людей?

"Незаймане народження", або факультативний партеногенез поширені серед деяких тварин, зокрема пітонів, індичок і навіть мух. Однак цього тижня дослідники вперше спостерігали непорочне зачаття у самки крокодила, яка відклала запліднені яйця в Коста-Риці, попри те, що тривалий час жила на самоті, пише Daily Mail.

Тепер дослідники задумалися, наскільки партеногенез можливий у людей і чи справді непорочне зачаття самки крокодила може стати "початком кінця для чоловіків".

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Почнемо з того, що незаймане народження, або партеногенез, — рідкісна здатність деяких тварин, яка дозволяє народжувати потомство без участі протилежної статі. Ця особливість поширена серед риб та рептилій, проте дослідники досі не знають, що робить це можливим.

За словами еколога з Університету Південного Уельсу в Австралії, професора Рассела Бонурянськи, насправді дослідники досі не знають, що робить партеногенез можливим в одних тварин, але не в інших. Проте вчені все ж мають певне уявлення про те, що потрібно для того, щоб непорочне зачаття сталося.

Нормальна клітина людського тіла містить 46 хромосом, 23 з яйцеклітини та 23 зі сперми. В інших тварин кількість хромосом може відрізнятися, проте половина з них, як правило, надходить від матері, а половина від батька. Щоб сформувати життєздатний ембріон без сперматозоїдів, яйцеклітина повинна відтворити свої хромосоми, щоб отримати "відповідну" їх кількість. Крім того, їй необхідно запустити процес запліднення та розвинути ембріон.

Враховуючи всі ці фактори, Бонурянськи зазначає, що шанси непорочного зачаття у людей дорівнюють приблизно один до мільярда, тобто буквально майже неможливо. Дослідники вважають, що така нездатність людей також може бути пов'язана з певним захисним механізмом. Професор вважає, що таким чином наше тіло захищає нас від розвитку яйцеклітин в ембріони всередині яєчників, що може виявитися смертельним для самок ссавців.

Професор також зазначає, що вчені вже розробили способи зміни розвитку ссавців, щоб дозволити розвиватися незаплідненим яйцям. Найяскравішим прикладом є клонована вівця Доллі. Бонурянськи зазначає, що клонування, ймовірно, також можливе й у людей, проте його реалізація пов'язана зі складними етичними питаннями.

У середині 90-х років Британський медичний журнал зафіксував близько півсотні дивних "невинних вагітностей" у США. За словами професорки Емі Херрінг зі Школи глобальної громадської охорони здоров'я Джиллінгса в Північній Кароліні, вони не шукали доказів непорочного зачаття у людей, а натрапили на ці факти випадково.

Під час дослідження вчені вивчали кореляти цноти у дорослому віці. Вони виявили, що деякі реципієнти заявляли про те, що вони незаймані, а також про вагітність. З 7 870 жінок 0,8% тих, хто завагітнів без сексу, заявили, що вони не використовували технології пологової допомоги. Однак дослідники зазначають, що ці дані не були підтверджені з медичного погляду, а тому не можуть вважатися правдивими.

За словами професорки Дженні Грейвс з австралійського університету Ла Троб, основна проблема полягає у тому, що партеногенез може бути гарним рішенням у короткостроковій перспективі, проте завжди програє у довгостроковій. Річ у тому, що рекомбінація двох генів у кожному поколінні — чудовий спосіб переплутати комбінації білків, які бачать патогени, — таким чином підвищується ризик розвитку захворювань.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що крокодили практикують непорочне зачаття.