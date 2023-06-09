Заховані на віки: дослідники виявили корабельні аварії Середземномор'я, одній майже 2 тис. років

Багатонаціональна команда археологів з восьми країн — Алжиру, Хорватії, Єгипту, Франції, Італії, Марокко, Іспанії та Тунісу — зібралася з метою ретельно дослідити затонулі рештки кораблів, що лежать на дні Середземного моря. Дослідники успішно виявили три раніше невідомі корабельні аварії.

Використовуючи передові технології, зокрема двох роботів і багатопроменевий гідролокатор, експерти задокументували залишки шести корабельних аварій, що охоплюють період від античних часів до двадцятого століття. Особливо слід відзначити, що три з цих затонулих кораблів були абсолютно новими знахідками, які проливають світло на морську історію регіону, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Серед знахідок один корабель, за оцінками, походить з періоду між 100 р. до н. е. і 200 р. н. е., тоді як інші два датуються приблизно початком ХХ століття. Сьогодні дослідники поділилися своїми важливими знахідками під час пресконференції, що відбулася у шанованій штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі.

Дослідження, проведене біля узбережжя Сицилії, пішло слідами морських археологів Анни МакКанн і Роберта Балларда, які між 1998 і 2000 роками зробили видатне відкриття восьми затонулих кораблів на італійському континентальному шельфі.

Крім того, зображення з високою роздільною здатністю зроблені Артуром, роботом вагою менш як 80 кг, здатним спускатися на глибину до 2 500 метрів, і задокументували три римські затонулі кораблі, знайдені раніше під час експедицій Балларда-МакКанн у 1980-2000-х роках.

У своєму прагненні до знань археологи присвятили свої зусилля дослідженню континентальних шельфів біля берегів Тунісу та Сицилії. Ці дослідження проводилися як окремі проєкти під керівництвом Тунісу та Італії, відповідно. Саме поблизу рифу Кейт, регіону Скеркійської банки, знайшли нещодавно виявлені корабельні затонулі судна. Складний характер цієї місцевості здавна створював навігаційні труднощі як для стародавніх, так і для сучасних кораблів.

Розташований уздовж одного з найжвавіших морських шляхів Середземномор'я, мілководний риф Кейт став свідком проходження незліченної кількості кораблів протягом тисячоліть Фото: Unesco

Розташований уздовж одного з найжвавіших морських шляхів Середземномор'я, мілководний риф Кейт став свідком проходження незліченної кількості кораблів протягом тисячоліть. Тому не дивно, що ця місцевість стала кладовищем корабельних аварій і прибутковим місцем полювання для мародерів.

Елісон Фейно, археологиня, пов'язана з ЮНЕСКО, прокоментувала знахідку: "Коли ми знайшли нові кораблі, це був момент полегшення завдяки колективним зусиллям, які ми доклали. Приємно усвідомлювати, що, попри масштабні мародерства в цьому регіоні, тут все ще можна винести цінні уроки, і є скарби, які варто захищати".

Значення знахідок неможливо переоцінити: "Підводна спадщина дуже важлива, — наголосила Фейно. — Ви думаєте, що вона надзвичайно захищена і недосяжна, але вона досить крихка, і навіть найменші зміни в навколишньому середовищі або морському дні можуть мати дуже небезпечний вплив на неї".

Раніше Фокус писав, що вченим вдалося знайти місце трагедії корабля "Блайт Стар". Його шукали пів століття.

А також ми розповідали про загадкову сцену в пустелі. Моторошна знахідка тіктокера виявилися місцем злочину.