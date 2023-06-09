Закоротило проводку. Вчені зрозуміли, як коронавірус "плавить" людський мозок

Нове дослідження пролило світло на неврологічні симптоми, які спричиняють віруси.

Команда вчених з Університету Квінсленду з'ясувала, як такі віруси як SARS-CoV-2 впливають на мозок людини. Про це повідомляє Science Blog.

За словами дослідників, SARS-CoV-2 та інші подібні до нього віруси викликають злиття клітин головного мозку, що своєю чергою, призводить до хронічних неврологічних симптомів. Керівниками дослідження виступили професор Массімо Хілліард та доктор Рамон Мартінес-Мармол із Квінслендського інституту.

Результати їхньої роботи вказали на те, що вірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, залишався в мозку людей з тяжким перебігом хвороби протягом кількох місяців з дня зараження. У цей час нейрони в мозку хворих зливались разом, що призводило до їх синхронного спрацьовування або повної втрати функції.

Пояснюючи, професор Хілліард порівняв нейрони в людському мозку з проводами. Наприклад, є два окремі дроти, з'єднані з вимикачами на кухні та у ванній кімнаті. Коли відбувається злиття, обидва вимикачі залишаються включеними, або вимикаються, таким чином порушується їх незалежна один від одного робота.

Зроблене відкриття дає пояснення стійким неврологічним симптомам, які спостерігалися після COVID-19 та інших вірусів.

За словами доктора Мартінеса-Мармола, відмирання клітин та запалення вже давно відомі наслідки проникнення вірусів у мозок, але вченим вдалося знайти третю можливість: злиття нейронів.

Також вчені припускають, що інші віруси, такі як ВІЛ, сказ, енцефаліт, кір, вірус Зіка та вірус герпесу можуть викликати злиття клітин в інших тканинах, що сприятиме таким же проблемам у нервовій системі.

Автори дослідження вважають, що змогли пролити світло на розвиток неврологічних захворювань та їх симптомів, що залишаються досі маловивченими.

Нагадаємо, раніше вчені спробували розібратися в тому, звідки береться так званий "мозковий туман" під час та після перенесеного COVID-19.