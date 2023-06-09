Порожнистий пончик, сповнений життям: дивна теорія про те, що Земля заповнена людьми-кротами

Це може здатися повним безумством, але у 2007 році одна людина навіть планувала вирушити на Північний полюс, щоб знайти вхід у цей "підземний світ".

Ця історія почалася у 1692 році, коли астроном Едмонд Галлей припустив, що наша Земля порожня. На цю думку його наштовхнуло магнітне поле планети — він помітив, що воно зміщується та змінюється. Астроном припустив, що це відбувається через те, що Земля порожня всередині, а магнітні поля випускаються трьома внутрішніми "оболонками" всередині планети, кожна зі своїми магнітними полюсами, пише IFLScience.

Але Галлей пішов далі, він вважав, що оболонки "повністю вистелені Магнітною Матерією" і є чимось на зразок "великого Увігнутого магніту". Саме він, як передбачав астроном, і підтримує оболонку з огляду на те, що магнетизм є сильнішою силою, ніж гравітація. Але навіть на цьому дослідник не зупинився.

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Далі Галлей припустив, що всередині порожнистої планети має бути життя, стверджуючи, що інакше це було б безглуздо. Дослідник вважав, що ця величезна Маса Матерії неспроможна служити лише для підтримки оболонки. Саме тому він дійшов висновку, що не лише поверхня Землі населена життям, а і її внутрішня частина, ймовірно, там живуть люди-кроти.

Зазначимо, що ця теорія була спростована вже у 1774 — Галлей і прихильники теорії порожнистої Землі помилялися і це було доведено. Однак дослідники зазначають, що тоді астроном працював з неповною інформацією — можливо, якби він мав більш точні дані про магнітне поле Землі, йому не довелося б шукати таке дивне й дивовижне пояснення.

Цікаво, що є безліч варіацій теорії порожнистої Землі. Деякі з них припускають існування підземного міста Агарта, або що всередині порожнистої Землі ховаються нацисти, які тільки й чекають вдалого часу. Щоправда, всі ці теорії не пояснюють, як люди-кроти отримують їжу та вітамін D. Не менш химерною варіацією є та, в якій передбачається, що людство і є ті самі люди-кроти, нібито ми живемо всередині порожнистої планети, а зірки, які ми бачимо, що знаходяться по той бік "шкаралупи".

Як це виглядало б зсередини порожньої Землі Фото: Wikimedia Commons

Звичайно, всі ці неймовірні теорії були відкинуті. Перший експеримент, що доводить, що Земля не порожня всередині, було проведено 1774 року, коли дослідники використали гору Шотландії до розрахунку щільності планети. Команда показала, що маса гори Шихалліон притягує до неї маятники. Використовуючи ці дані й обстеживши гору, вони змогли розрахувати приблизну щільність Землі.

З часу цього експерименту минуло не одне століття, людство розробило безліч цікавих способів зазирнути всередину нашої планети, зокрема сейсмічну томографію. Проте все це не надто переконало деяких людей. Так, у 2007 році автор книги "Пола Земля" планував вирушити на Північний полюс, щоб виявити вхід до "підземного міста". Він планував використати криголамний корабель, проте проєкт у результаті було скасовано.

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