У людства залишилося 6 років: викиди досягли піку, а Земля мчить прямо в пекельну пастку

Дослідники попереджають, що людство побило всі можливі рекорди й на всіх парах мчить до періоду нестерпної спеки.

Попри те, що людство десятиліттями намагається знизити кількість викидів парникових газів, вони знаходяться на рекордно високому рівні: щороку вони еквівалентні 54 мільярдам тонн двоокису вуглецю, пише The Conversation.

З кінця 1800-х років людство вже викликало підвищення температури поверхні Землі на 1,14 °C, і це ще не кінець. Дослідники зазначають, що потепління лише збільшується, до того ж безпрецедентними темпами — на 0,2 °C за десятиліття. Результати спостережень показують, що найвищі температури спостерігаються над сушею, і вони зростають вдвічі швидше. Зазначимо, що саме ці температури пов'язані із рекордною спекою, яку ми відчуваємо, а також масштабними лісовими пожежами.

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Вчені зазначають, що з тими темпами, якими людство рухається сьогодні, у нас залишилося лише 6 років до того, як встановлені критичні рівні викидів досягнуть своєї межі. Зазначимо, що йдеться про вуглецевий баланс, який дозволить стримати глобальне підвищення середньої температури на рівні 1,5 °C — фактично "допустимий запас" викидів сьогодні становить лише 250 мільярдів тонн.

Про це йдеться у статті професора фізичної зміни клімату, директора Міжнародного центру клімату Прістлі в Університеті Лідса, Пірса Форстера, яку він склав разом із майже півсотнею колег з усього світу. У своєму дослідженні вчені використовували дані про зміни кількості викидів, температуру та потоки енергії у системі Землі.

Дослідники вважають, що людство має бути поінформовано, якими темпами планета наближається до глобального потепління і що ми можемо зробити для того, щоб стримати підвищення середньої глобальної температури на рівні 1,5 °C.

У новому звіті вчені зібрали дані про всі викиди парникових газів та їх зміни під час пандемії — у період з 2019 року. Результати аналізу свідчать про те, що останніми роками викиди парникових газів рекордно зросли, однак забруднення в усьому світі навпаки — знизилося. Проблема полягає в тому, що поєднання цих тенденцій неминуче веде до потепління клімату. За оцінками дослідників, зараз спостерігаються рекордно високі темпи — понад 0,2°C за десятиліття.

Форстер також зазначає, що вони з колегами планують випускати подібні звіти щороку — передбачається, що це допоможе людству краще впливати на кількість викидів та зміни клімату. Крім того, в подальших роботах вчені також планують розширити спільноту і додати до звітів спостереження за екстремальними кліматичними явищами, зокрема хвилями тепла, повенями та лісовими пожежами.

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