Сонце "прогнило", а астероїд зіштовхнувся із Землею: 5 жахливих сценаріїв загибелі людства

Дослідники розповіли, що станеться з нашими тілами, якщо атмосфера нашої планети раптом зникне або Землю проковтне чорна діра.

Попри весь хаос, що відбувається на нашій планеті, легко забути, що ми живемо у мінливій галактиці, яка сповнена грізних небезпек. Наприклад, вчені постійно попереджають, що до Землі мчать величезні космічні камені зі швидкістю тисячі кілометрів на годину, а чорні діри можуть зовсім розірвати нашу планету на частини, пише Daily Mail.

Іноді здається, краще про це не думати, але дослідники вирішили пролити світло на те, що насправді станеться з людським тілом, якщо людство загине від цих жахливих астрономічних явищ.

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Сонце "згнило"

Передбачається, що Сонцю близько 4,5 мільярда років, що становить приблизно половину його очікуваної тривалості життя (близько 9-10 мільярдів років). Коли воно почне вмирати, Сонце розшириться до червоного гіганта і поглине Меркурій, Венеру, а цілком імовірно, і Землю.

Це передбачає, що у нас, людства, є ще 4-5 мільярдів років, якщо нас, звичайно, раніше не вб'є астероїд або кліматична катастрофа. Однак якби все ж ми дожили до моменту загибелі Сонця, як би це було?

За словами професора астрофізики Манчестерського університету Альберта Зейлстра, якщо Сонце вирішить померти, людство вкрай швидко піде за ним. Простими словами, ми просто замерзнемо на смерть.

Вчений зазначає, що найближче наша планета була до такого сценарію майже 700 мільйонів років тому, у період "Землі-снігової грудки". У ті часи вся планета була заморожена і навіть океани покривав лід завтовшки кілометр — тоді крижані кайдани протрималися 50 мільйонів років.

Зейлстр зазначає, що навіть якби людству якимось неймовірним чином вдалося б пережити холод протягом кількох днів — усі рослини та врожай загинули б від нестачі світла та фотосинтезу. Тобто нас би чекала болісна смерть від голоду. Вчений заспокоїв, що нас навряд чи чекає така доля — людство, найімовірніше, просто не доживе.

Земля впаде у чорну діру

Однією з найстрашніших особливостей нашого Всесвіту є чорні діри — області простору-часу, де гравітація притягує так сильно, що навіть світлу не вдається вибратися. Чорні діри діють як інтенсивні джерела гравітації, що поглинають навколишній пил, гази, планети й навіть інші чорні діри.

Вони давно заробили репутацію "руйнівних монстрів", оскільки знищують буквально все на своєму шляху. Якщо навіть світлу не вдається вибратися з чорної діри, Землі не вдасться й поготів.

За словами професора фізики Університету Сассексу Ксав'є Кальментса, гравітаційна сила чорної діри буде настільки сильною, що ми фактично зазнаємо "спагеттифікації". Наші тіла будуть розтягнуті, наче довга паста, доки не будуть розірвані на шматки.

Дослідник зазначає, що це станеться досить швидко, а тому навіть якщо ми щось і відчуємо, це навряд чи триватиме довго. Ми, ймовірно, помремо надзвичайно швидко, також є ймовірність, що це станеться через задуху, якщо атмосфера буде очищена.

На щастя, ймовірність такої долі для людства сягає нуля — навряд чи це станеться і Земля колись буде поглинута чорною дірою. Те, що ми все ще живемо на планеті, доводить, що подібного не відбувалося за всю історію Землі.

Сонце зіткнеться з іншим

Не секрет, що Чумацький шлях знаходиться на шляху зіткнення з іншою галактикою — Андромедою, яка зараз знаходиться на відстані близько 2,5 мільйона світлових років. Приблизно через 4 мільярди років ці дві галактики, що мають неймовірне гравітаційне тяжіння, зіллються в одну нову надгалактику, звану Мілкдромеда.

За словами професора астрономії університету Мічигану Еріка Белла, коли галактики зіткнутися, з нами, ймовірно, нічого не станеться. Передбачається, що після злиття Сонце буде відкинуто до нового регіону, проте Землі та іншій частині Сонячної системи навряд чи загрожуватиме знищення.

Белл зазначає, що у цьому сценарії небезпека полягатиме лише у збільшенні ймовірності зіткнення зірок. Близький прохід змінює орбіту, наближаючи нас до сонця чи віддаляючи нас. Вчений вважає, що якою буде наша доля, залежить від того, як саме змінилася наша орбіта: ми або віддалилися б від Сонця і змерзли, або наблизилися б, і засмажилися.

Земля зіткнулася з астероїдом

Наша планета вже переживала подібний досвід близько 66 мільйонів років тому — тоді астероїд спричинив вимирання динозаврів і не тільки. Для тих, хто не загинув безпосередньо від самого зіткнення, воно звільнило гігантську хмару пилу та сажі, які спричинили глобальні зміни клімату, що знищило 75% всього живого.

Дослідники з NASA вважають, що для повного знищення нашої планети знадобиться астероїд шириною 96 кілометрів, тобто приблизно в 10 разів більший за той, що зіткнувся із Землею близько 66 мільйонів років тому.

Вчені вважають, що астероїд такого розміру зробить Землю вельми негостинною, що призведе до зникнення більшості форм життя, зокрема й у нас.

Якщо сьогодні на Землю обрушиться невеликий удар, в атмосферу буде викинуто величезну кількість пилу, який може заблокувати сонячне світло та заморозити нас до смерті, що, ймовірно, буде більш тривалим та неприємним. Однак якби він впав у воду, це збільшило б кількість водяної пари, а значить почався б сезон дощів і зсувів.

За словами керівниці програми NASA зі спостереження за об'єктами, що зближуються із Землею, докторки Келлі Фаст, це вже відбувалося раніше й обов'язково станеться знову. Тому так важливо стежити за астероїдами та виявити загрозу якомога раніше.

Атмосфера Землі зникла

Атмосфера нашої планети є своєрідною "ковдрою безпеки", оскільки саме вона містить кисень, якого ми потребуємо. Вона також захищає нас від шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця та створює необхідний тиск для життя.

Якби з якоїсь неймовірної причини цей "захист" зник, більшість хребетних, зокрема й ми, задихнулися б за лічені секунди. Ймовірно, морські тварини, які покладаються на кисень у воді, змогли б протриматися трохи довше, однак у довгостроковій перспективі це не могло б їх врятувати.

У разі зникнення атмосфери нам, можливо, доведеться побудувати радіаційно-захисні бані, які забезпечать середовище з високим тиском та рясно кількістю кисню.

У дослідженні 2021 року вчені дійшли висновку, що атмосфера Землі, ймовірно, буде втрачена приблизно через 1 мільярд років. Цей процес буде поступовим і розвиватиметься в міру того, як Сонце нагріватиметься.

Раніше Фокус писав про те, що в людства залишилося 6 років: викиди досягли піка, а Земля мчить прямо в пекельну пастку.