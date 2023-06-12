Краплі в ніс від інсульту: препарат допомагає навіть тим, кому "запізно"

Дослідники стверджують, що з новим методом лікування більше не потрібно гнатися за часом.

Сьогоднішні реалії такі, що якщо людина не отримує медичної допомоги в перші години після інсульту, тоді її шанси на одужання різко зменшуються. Але тепер це може змінитися, пише New Atlas.

Команда вчених із Гетеборгського університету Швеції, Кельнського університету Німеччини та Чеської академії наук розробила назальні краплі, які працюють навіть коли стає "надто пізно".

Краплі у своєму складі містять пептид C3a, що виробляється людським організмом у центральній нервовій системі. За даними попередніх досліджень, цей пептид допомагає відновити рухову систему у людей, які пережили інсульт.

В рамках нового дослідження назальні краплі застосували до мишей через 7 днів після того, як вони перенесли інсульт. У мишей, які отримували експериментальне лікування, рухова функція відновилася швидше і більше, ніж у контрольної групи, яка не отримувала лікування.

Також МРТ-сканування мозку мишей, що лікувалися, показало, що в їх мозку почали формуватися нові зв'язки між нервовими клітинами. Пептид C3a навіть зміг посилити функцію клітин, які називають астроцитами, вони контролюють деякі функції нервових клітин.

Сприятлива дія експериментальних крапель тривала ще довгий час після завершення прийому. Водночас дослідники попереджають, що якщо краплі будуть вводитися надто рано після інсульту, їх ефект буде прямо протилежний.

"Новий метод лікування не змушує нас гнатися за часом. Якщо він застосовуватиметься в клінічній практиці, його зможуть отримати всі пацієнти з інсультом, навіть ті, хто потрапляє в лікарню надто пізно для тромболізису або тромбектомії. Препарат допоможе покращити стан навіть тих пацієнтів, які мають інвалідність після видалення тромбу", — наголосила керівниця дослідженням, професор Університету Гетеборга Марсела Пекна.

Очікується, що на планеті смертність від інсульту збільшиться втричі. На думку вчених, це може статися вже 2030 року.