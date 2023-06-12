Загартований у боях воїн. Учені вважають, що Тутанхамон був зовсім не кволим хлопчиком-королем

Експерти вважають, що найвідоміший правитель Єгипту незаслужено заробив свою репутацію "хворобливого хлопчика-короля".

Історично склалося, що найвідоміший правитель Єгипту Тутанхамон відомий у всьому світі як кволий і слабкий хлопчик-король із клишоногістю. Одним із доказів стало те, що він був похований приблизно зі 130 цілими або фрагментованими ціпками різних форм і конструкцій, які, як передбачалося, він використовував як тростини для ходьби, пише Daily Mail.

Дослідники майже сторіччя припускали, що Тутанхамон використовував ці тростини, щоб мати можливість пересуватися. Однак тепер троє експертів із давнього Єгипту вважають, що наше уявлення про те, яким був найвідоміший правитель Єгипту, весь цей час було помилковим.

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За словами біомедичної єгиптологині Софії Азіз, немає жодних вагомих доказів того, що Тутанхамон насправді був кволим і страждав від клишоногості. Вчена припускає, що "клишоногість" мумії фараона насправді обумовлена процесом муміфікації, коли нанесення смоли й туге бинтування могли деформувати форму стопи. Азіз також вважає, що тростини є нічим іншим як "знаком королівської влади".

Дослідниця також припустила, що відсутність середньої кістки на другому пальці лівої ноги Тутанхамона насправді може бути пояснене втратою під час транспортування або крадіжки. Вчені наполягають, що на ногах фараона також немає слідів "стресу", які мали б бути присутніми на кістках, якби людині роками було важко ходити.

Зазначимо, що гробницю Тутанхамона виявив археолог у 1922 році, і в ній містилося безліч підказок про дитину, яка стала фараоном у віці 9 років, а потім раптово померла у віці 19 років. Понад 3 000 років після смерті тіло фараона пролежало незайманим, доки гробниця не була пограбована, як і гробниці багатьох інших правителів Єгипту.

Це не вперше, коли дослідники порушують тему того, що Тутанхамон насправді не був кволим і слабким, проте загальноприйняте твердження було оскаржене лише меншістю експертів. За словами куратора Єгипетського музею в Манчестері, доктора Кембела Прайса, уявлення про кволого хлопчика насправді є міфом.

Найімовірніше, найвідоміший правитель Єгипту насправді був "воїном, загартованим у боях", про що свідчить зброя та обладунки, які також були виявлені в його гробниці. Прайс також стверджує, що варто звернути увагу на тростини фараона, оскільки вони є ознакою статусу та були прикрашені зображеннями ворогів, наприклад, нубійців.

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