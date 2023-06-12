Сльози гір. Вчені розповіли, що таке муміє та наскільки воно чудодійне

Дослідники дійсно знайшли деякі корисні властивості "ліків" високогірних народів.

Муміє – темна, липка субстанція, яка протягом тисячоліть використовувалася у народній медицині. Смолоподібній речовині приписується нескінченна кількість чудодійних властивостей, і недавні дослідження свідчать, що якась частка правди в цьому є, пише IFL Science.

З чого робиться муміє?

Речовина зазвичай збирається у високогірних районах у Гімалаях та Тибетських горах, хоча також може походити з високогір'я Азії та Південної Америки. Муміє створюється в процесі поступового розкладання рослин та органічних речовин мікробами, що займає тривалий період часу.

Субстанція багата на десятки мінералів серед яких багато фульвокислоти, яка є активним інгредієнтом муміє. Вона з'являється в результаті вкрай повільного розпаду органічних речовин і може бути виявлена в глині, піску, торфі та гірських породах.

За словами лінгвістів, мумію зі стародавнього санскриту перекладається як "переможець слабкості" або "підкорювач гір".

Муміє має темно-коричневий колір і в'язку консистенцію, як у смоли чи дьогтю. Але його можна розчинити у воді, що роблять перед вживанням муміє.

Історики вважають, що рецепти з мумійо прийшли до нас з аюрведи – стародавньої системи лікування з Індії, хоча є деякі відомості про використання мумійо давньогрецькими, римськими, китайськими та середньоазіатськими лікарями.

За легендою Олександр Македонський лікував свої військові поранення під час експедиції до Індії за допомогою "сліз гір", якими, як вважають експерти, могло бути муміє.

Навіщо використовували муміє?

Прихильники нетрадиційної медицини стверджують, що за допомогою мумійо можна лікувати все, навіть продовжити життя людини. У цей час наукові дослідження властивостей муміє залишаються досить скромними, більшість у тому числі проводилася лише з лабораторних тварин. Тому до результатів таких досліджень варто ставитись з обережністю.

Найпоширеніша думка говорить про те, що мумійо можна використовувати як потужний афродизіак. Цьому твердженню немає прямих доказів, а невелике дослідження показало лише те, що муміє може підвищувати рівень тестостерону.

У цьому дослідженні взяли участь лише 96 здорових чоловіків віком 45-55 років, половина з яких пила плацебо, а друга – 250 мг очищеного муміє двічі на день. Через 90 днів експерименту в учасників, які приймали муміє, рівень тестостерону був значно вищим, ніж у групі плацебо.

В рамках дослідження чоловічої фертильності, 60 чоловіків з відповідними проблемами приймали муміє двічі на день після їжі та протягом 90 дій. Після завершення курсу понад 60% учасників продемонстрували збільшення кількості сперматозоїдів, які рухливість збільшилася на 12%.

Також проводилося невелике дослідження з приводу того, чи може допомогти мумійо при хворобі Альцгеймера. Муміє справді допомогло зростанню клітин мозку, щоправда, лише щурів і в чаші Петрі. Крім цього, вчені стверджували, що муміє зупиняє накопичення тау-білків – речовина, яка вважається прямою причиною хвороби Альцгеймера та інших дегенеративних захворювань. Але така смілива заява не була підкріплена переконливими доказами.

В іншому дослідженні муміє протестували як засіб від втоми та апатії. В експерименті взяли участь 63 чоловіка, які вели активний спосіб життя. Результати показали, що муміє знижувало втому та допомагало зберігати максимальну м'язову силу.

Хороша новина полягає в тому, що муміє безпечно та має мінімальні побічні ефекти. Але важливо не вживати субстанцію сирої, оскільки вона може містити небажані побічні продукти, такі як патогени і важкі метали.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.