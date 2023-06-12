Вчені знайшли недалеко від Землі мертву зірку: вона перетворюється на космічний алмаз

Зірки іноді нагадують дорогоцінне каміння, яке сяє у темряві нічного неба. Але деякі з них справді можуть стати такими коштовностями.

Такий тип мертвих зірок, як білі карлики, з часом остигає, і вони стають твердішими і кристалізуються. Саме таку зірку астрономи виявили відносно недалеко від Землі на відстані 104 світлові роки. Цей білий карлик складається здебільшого з вуглецю та металевого кисню і вчені вважають, що центр зірки перетворюється на щільний, твердий, космічний алмаз, що складається з кристалізованого вуглецю та кисню, пише ScienceAlert.

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Кожна зірка у космосі має певний термін життя. Коли у їх ядрах закінчується паливо для підтримки термоядерної реакції вони починають помирати. Багато зірок, які мають приблизно в 8 разів більше маси, ніж Сонце, перетворюються на білих карликів. Цей процес відбувається поступово, і початкова зірка скидає з себе зовнішній шар плазми, а потім стискається в об'єкт розміром з Місяць, але з масою, яка в 1,4 рази більша за масу Сонця. Але певні умови в білих карликах не дозволяють їм стискатися ще більше і перетворюватися на щільніші об'єкти, такі як нейтронні зірки або чорні діри.

Багато зірок, які мають приблизно в 8 разів більше маси, ніж Сонце, перетворюються на білих карликів Фото: space.com

Білі карлики є дуже тьмяними мертвими зірками, які випромінюють залишкове тепло. Вчені вважають, що згодом ці зірки настільки сильно остигають, що перетворюються на холодний об'єкт, що складається з кристалізованого вуглецю. Такий об'єкт називається чорним карликом. Астрономи вважають, що процес перетворення білого карлика на чорний карлик займає мільйони мільярдів років, а тому звичайно ж жодного з них ніколи не бачили, адже вік Всесвіту всього 13,8 млрд років.

Але вчені можуть виявити ознаки кристалізації, що починається у ядрах білих карликів. Під час кристалізації атоми вуглецю та кисню всередині білого карлика перестають вільно переміщатися та утворюють кристалічну решітку. При цьому виділяється енергія, що розсіюється у вигляді тепла.

Цей білий карлик отримав назву HD 190412 C і виявилося, що він є компаньйоном вже відомої зіркової системи HD 190412, що складається з трьох зірок Фото: ScienceAlert

Вчені з Університету Південного Квінсленду, Австралія виявили саме такий білий карлик, у якого починається процес кристалізації, і він перетворюється на космічний алмаз. Цей білий карлик отримав назву HD 190412 С і виявилося, що він є компаньйоном вже відомої зіркової системи HD 190412, що складається з трьох зірок. Таким чином вчені з'ясували, що ця система насправді складається з чотирьох зірок і розташована на відстані 104 світлових років від Землі.

Щодо віку цього білого карлика, то вчені вважають, що йому приблизно 4,2 млрд років, тоді як решті трьох зірок у системі – 7,3 млрд років.

Вчені вважають, що в нашій галактиці може бути набагато більше таких незвичайних зіркових систем та спостереження за ними допоможуть краще зрозуміти еволюцію (так, вони продовжують змінюватись) мертвих зірок.

Раніше Фокус вже писав про те, що астрономи виявили тьмяну галактику в ранньому Всесвіті. Завдяки відкриттю, як вважають науковці, доведеться переписати історію формування та розвитку галактик.