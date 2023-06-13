У 100 разів яскравіше Чумацького Шляху: спалах випромінювання показав не одну, а одразу дві чорні діри

Астрономи змогли підтвердити існування у центрі далекої галактики одразу двох космічних монстрів.

Вчені з Університету Турку, Фінляндія, підтвердили давнє припущення про те, що в центрі дуже далекої галактики знаходиться не одна, а одразу дві чорні діри. Обидва ці космічні монстри мають величезну масу і виявити другу чорну діру допоміг дуже яскравий спалах гамма-випромінювання, пише Space.

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Астрономи вже давно знали про те, що в центрі галактики OJ 287, розташованої за 5 млрд світлових років від нас, існує активне галактичне ядро. Це означає, що в центрі галактики знаходиться надмасивна чорна діра, яка притягує до себе величезну кількість речовини, а потім випускає потужні струмені випромінювання. В результаті виділяється настільки багато світла, що воно затьмарює собою світло решти зірок своєї галактики. Тому тут присутній такий тип активного галактичного ядра, як квазар.

Вже багато років астрономи припускали, що, можливо, в центрі галактики OJ 287 знаходиться не одна, а одразу дві чорні діри, при цьому менша чорна діра здійснює обертання навколо більшого чорного монстра. І нарешті, використовуючи спостереження за кілька років, астрономи змогли підтвердити своє припущення. Виявилося, що дві чорні діри знаходяться дуже близько одна до одної і менша з них здійснює повний оберт по дуже витягнутій орбіті навколо більшого компаньйона за 12 років.

Виявилося, що дві чорні діри знаходяться дуже близько одна до одної і менша з них здійснює повний оберт по дуже витягнутій орбіті навколо більшого компаньйона за 12 років Фото: NASA

Друга виявлена чорна діра, яка має менший розмір, за масою у 150 млн разів більша за масу Сонця. Але це не йде в жодне порівняння з масою давно відомої чорної діри в центрі галактики OJ 287 — вона в 18 млрд разів більша за масу Сонця.

Під час свого обертання навколо більшої чорної діри, менший її аналог пролітає крізь акреційний диск цієї чорної діри (це диск із гарячого газу, який поглинає чорна діра) і в цей час відбувається серія дуже потужних спалахів. Саме завдяки цим спалахам гамма-випромінювання астрономи і змогли виявити другу чорну діру в центрі галактики OJ 287.

За словами вчених, випромінювання, яке виходить з аккреційного диска великої чорної діри, коли через нього пролітає менша чорна діра, може затьмарити світло трильйонів зірок. Це означає, що це випромінювання яскравіше приблизно в 100 разів, ніж світло всіх зірок нашої галактики Чумацький Шлях.

Випромінювання, яке виходить з акреційного диска великої чорної діри, коли через нього пролітає менша чорна діра, може затьмарити світло трильйонів зірок Фото: NASA

Хоча не всі потоки випромінювання мають таку яскравість, але вчені вважають, що вони з'являються завдяки тому, що менша чорна діра при проходженні через акреційний диск свого компаньйона забирає частину гарячого газу. Це призводить до того, що на деякий час квазар, тобто ядро галактики OJ 287, стає ще яскравішим. Хоча квазари і так вважаються найяскравішими космічними об'єктами у відомому нам космосі.

Вчені вважають, що друга чорна діра в майбутньому обертатиметься навколо більшого сусіда ще ближче, що призведе зрештою до повного злиття двох чорних дір. В результаті з'явиться ще масивніший чорний космічний монстр.

Раніше Фокус писав про ще одне важливе відкриття астрономів, які змогли знайти неподалік Землі мертву зірку, і вона перетворюється на космічний алмаз. Мова йде про такий тип зірок, як білі карлики, які в міру остигання стають твердішими і в них відбувається процес кристалізації ядра.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, що деякі чорні дірки можна вважати "космічними художниками". Внаслідок активності однієї чорної діри навколо неї утворилася схожа на букву Н величезна структура.