Горе можна втопити у пляшці: вчені підтвердили, що алкоголь захищає серце від стресу

Дослідники наголошують, що йдеться лише про легке та помірне вживання алкогольних напоїв.

Вчені з'ясували, що вживання алкоголю в легкому і помірному ступені може знижувати ризик серцевих захворювань, оскільки зменшує сигнали стресу в мозку в довгостроковій перспективі, пише The Guardian.

Щоправда, кардіологи наголошують, що користь алкоголю для серця не може переважити ту загрозу, яку він несе для здоров'я людини загалом.

"Ми не схвалюємо вживання алкоголю для зниження ризику серцевих захворювань через інші загрози, які несе в собі алкоголь для нашого організму", — говорить провідний автор дослідження з Массачусетської лікарні загального профілю кардіолог Ахмед Тавакол.

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Вчені хотіли зрозуміти, як легке та помірне вживання алкоголю знижує ризик серцево-судинних захворювань, що показали попередні дослідження. Уточнюється, що легке та помірне вживання — це одна порція алкоголю на день для жінок та одна-дві порції алкоголю на день для чоловіків.

За словами дослідників, якби їм вдалося розібратися у цьому процесі, тоді було б знайдено інші підходи до розв'язання проблеми без несприятливого впливу алкоголю на організм.

В межах експерименту було проаналізовано дані 50 тис. осіб. З урахуванням генетичних, клінічних та соціально-економічних чинників, виявлено зниження ризику серцево-судинних захворювань серед тих, хто п'є в легкому або помірному ступені.

Потім було обрано підгрупу із 754 осіб, які раніше проходили візуалізацію мозку. Їхні дані допомогли вченим визначити вплив легкого та помірного вживання алкоголю на активність нейронної мережі, яка пов'язана зі стресом.

Результати сканування показали, що у людей було знижено сигнали стресу в мигдалеподібному тілі — ділянці мозку, яка пов'язана з реакцією організму на стрес. Подібного зниження не спостерігалося у людей, які не пили алкоголь або пили мало.

Проведене дослідження вперше показало, що вживання алкоголю у певній кількості надає довгострокову нейробіологічну дію, знижуючи активність мигдалеподібного тіла. Саме це надалі позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи.

Коли мигдалеподібне тіло занадто перенапружене від стресу, симпатична нервова система посилюється, що підвищує кров'яний тиск і збільшує частоту серцевих скорочень, а також запускається процес викиду запальних клітин. Якщо ж стрес стає хронічним, тоді у людей з'являється гіпертонія, посилюється запалення і підвищується ризик ожиріння, діабету та серцево-судинних захворювань", — каже провідний автор дослідження.

У результаті, дослідження показало, що у вибірці з 50 тис. осіб легке і помірне вживання алкоголю було пов'язане з дворазовим посиленням кардіозахисного ефекту у тих, хто страждав від тривожності.

Але дослідження також показало, що вживання будь-якої кількості алкоголю підвищує ризик розвитку раку. За вищих доз алкоголю (понад 14 порцій на тиждень) ризик серцевого нападу почав зростати, а загальна активність мозку знижуватися, наголосили вчені.

Зазначимо, що одна порція алкоголю — це 14 г спиртового еквівалента, що приблизно дорівнює 45 мл 40% горілки, келиху (150 мл) 12% вина або невеликій (330 мл) пляшці 5% пива.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.