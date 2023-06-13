Як Татуїн із "Зоряних війн". Виявлено нову планету: вона обертається відразу навколо двох зірок

Астрономи виявили нову екзопланету, яка у 65 разів більша за Землю за масою.

Багато десятиліть після виходу на екрани знаменитого фантастичного фільму "Зоряні війни", астрономи намагалися дізнатися, чи існують насправді планети, які обертаються відразу навколо двох зірок. Річ у тім, що рідна планета головного героя фантастичного блокбастера Люка Скайуокера, Татуїн, саме це й робить. Виявилось, що такі планети існують і астрономи виявили вже 15 подібних екзопланет. Серед них нова планета під назвою BEBOP-1c, пише Space.

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Зараз астрономи вважають, що подвійні зоряні системи, в яких зірки обертаються навколо одна одної, є поширеним явищем у нашій галактиці. До того ж, приблизно половина зірок, схожих на Сонце, знаходиться саме в таких системах.

За словами Метью Стендінга з Відкритого університету, Англія, довгий час вчені вважали, що в таких зіркових системах не можуть сформуватися планети. Але у 2011 році астрономи виявили у подвійній зірковій системі Kepler-16 першу таку екзопланету Kepler-16b.

Багато десятиліть після виходу на екрани знаменитого фантастичного фільму "Зоряні війни", астрономи намагалися дізнатися, чи існують насправді планети, які обертаються відразу навколо двох зірок Фото: space.com

Пізніше астрономи виявили в подвійній зірковій системі Kepler-47, розташованій за 5 тисяч світлових років від нас, відразу три екзопланети — Kepler-47b, Kepler-47d і Kepler-47c. До того, як було опубліковано нове дослідження, вчені вважали, що це єдина система з кількома планетами. Але тепер вони виявили ще одну таку саму систему.

Йдеться про систему із двох схожих на Сонце зірок під назвою TOI-1338 або її ще називають BEBOP-1. Тут ще три роки тому астрономи знайшли екзопланету, яку назвали TOI-1338b. Розміри та масу цієї планети точно визначити тоді не вдалося.

У межах нового дослідження вчені не тільки змогли отримати приблизні дані про розмір і масу цієї планети, але й виявили ще одну екзопланету у цій зірковій системі. Новий світ отримав назву BEBOP-1c.

В межах нового дослідження вчені не тільки змогли отримати дані про розмір і масу цієї планети, але й виявили ще одну екзопланету в цій зірковій системі. Новий світ отримав назву BEBOP-1c Фото: space.com

Що дізналися астрономи про нові планети?

В результаті нових спостережень вчені з'ясували, що екзопланета TOI-1338b приблизно в 22 рази більша за Землю за масою і схожа за розмірами на Сатурн. Вона здійснює повний оберт навколо двох зірок за 95 днів і при цьому розташована на відстані приблизно в 2 рази меншій, ніж знаходиться Земля від Сонця.

Що стосується нової екзопланети BEBOP-1c, то вона також є газовим гігантом, який у 65 разів більший за Землю за масою і трохи менший за Юпітер за розмірами. Для повного обороту довкола своїх зірок планеті потрібно 215 днів.

Вчені вважають, що в цій подвійній зірковій системі може бути ще кілька планет, які ще доведеться знайти. Також майбутні спостереження допоможуть підтвердити попередні висновки про масу та розміри планет BEBOP-1c та TOI-1338b.

За словами Стендінга, радше за все, подібні планетні системи в подвійних зіркових системах зустрічаються набагато частіше в нашій галактиці, ніж передбачалося.

Як уже писав Фокус, біля величезної плями на Сонці, здатного поглинути Землю, було помічено штучно створений великий об'єкт.

Фокус також писав про те, що завдяки дуже яскравому спалаху випромінювання, яке могло б затьмарити собою все світло нашої галактики, астрономи виявили не одну, а одразу дві чорні дірки в центрі іншої галактики.