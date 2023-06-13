Мікроби вже не ті. Людина втратила майже весь мікробіом, пов'язаний з приматами

Дослідники виявили велику втрату видів бактерій, які ще присутні у наших далеких предків.

Сучасній медицині відомо, що в людському кишківнику живуть усілякі бактерії, які допомагають нашому організму функціонувати. Але як показало останнє дослідження, люди втратили багато мікробів, які колись дісталися нам від стародавніх предків-приматів, пише Science Alert.

Дослідники простежили генетичний матеріал із кишківника сучасних шимпанзе та бонобо на мільйони років, а потім порівняли його з мікробами, які живуть у людях та африканських мавпах – найближчих родичах людини.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

Як виявилося, багато видів кишкових бактерій еволюціонували разом із приматами та людьми, але велика кількість бактерій, які були пов'язані в першу чергу з приматами, зникли у Homo sapiens.

"Ми провели перше дослідження всього мікробіому, яке показало, що існує велика кількість спадкових бактерій, які мільйони років існували з приматами та людьми", — каже біолог-еволюціоніст Ендрю Меллер із Корнельського університету в Нью-Йорку.

В рамках дослідження було проаналізовано 9640 метагеномів людини та нелюдських приматів. Аналіз показав, які саме організми є у зразках і скільки їх там.

На основі метагеномів вчені ідентифікували мікробні клади – групи, що з'явилися від одного й того предка. Результати дослідження свідчать, що 44% таких клад відсутні у людей загалом, а 54% клад зникли у промислово розвинених людських популяцій.

Групи бактерій, які пов'язували приматів та людей якимось чином були втрачені Homo sapiens протягом останніх тисячоліть.

Команда не намагалася з'ясувати конкретні причини такої зміни, але припускає, що це могло статися через істотні зміни у харчуванні людей. Не секрет, що наше харчування дуже впливає на бактерії в нашому кишківнику, а люди досить рано перейшли від дієти з фруктами та листям до жирів і білків.

"Наша робоча ідея полягає в тому, що втрати, що спостерігаються, ймовірно, викликані змінами в харчуванні, які відбулися на ранніх етапах людської еволюції, коли ми відокремилися від шимпанзе і бонобо", — підсумував Меллер.