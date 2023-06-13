Майже 200 корабельних аварій: вчені виявили кладовище кораблів Карибського моря

У безкрайніх просторах Карибського моря лежить архіпелаг, відомий як Багамські острови, на якому викарбувані незгладимі відбитки сучасної морської історії. Протягом століть води Багамських островів забрали безліч кораблів, перетворивши їх на місце спочинку для безлічі корабельних аварій.

Занурившись у глибини західної частини Атлантичного океану, що омиває Багамські острови, команда компанії Allen Exploration здійснила неабияке досягнення в межах проєкту "Загублені кораблі Багамських островів". Їхня місія: створити всеосяжну карту корабельних аварій, розкиданих по всьому архіпелагу, пише IFLScience.

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"Морська історія Багамських островів надзвичайно багата, проте жодне попереднє дослідження не намагалося систематично оцінити масштаби корабельних аварій у цих водах. Підступна природа морського середовища, прикрашеного підступними рифами і небезпечними піщаними косами, а також вразливість до руйнівної сили карибських ураганів, як вважають, призвела до тривожної кількості загиблих кораблів, яка, ймовірно, сягає 5 000", — йдеться у звіті, підготовленому компанією.

Хоча одностайної думки щодо точної кількості корабельних аварій поки що не існує, цей проєкт виявив повідомлення про 176 морських суден, що пішли на дно в період між 1526 і 1976 роками, задокументовані в архівних матеріалах. Дивовижно, але лише 19 з цих затонулих кораблів знайдені під поверхнею океану.

"Разючий контраст між історичними даними про 176 морських катастроф і 19 затонулими кораблями, виявленими AllenX, підкреслює невикористаний потенціал цього регіону, — зазначає Ден Портер, директор з польових робіт AllenX. — Вісімдесят дев'ять відсотків від загального списку залишаються невиявленими, чекаючи на відкриття, яке ще попереду".

Компанія Allen Exploration, яка не вперше займається пошуками затонулих кораблів, потрапила в заголовки газет лише минулого року, коли їхня команда безстрашних підводних дослідників натрапила в Карибському морі на затонуле судно, навантажене золотом, — реліквію легендарного "Золотого віку піратства".

Щоб пролити світло на природу корабельних аварій на Багамах, у 2023 році команда співпрацювала з відомим морським істориком Джеймсом Дженні. Завдяки їхнім старанним зусиллям оприлюднено каталог зі 176 корабельних аварій, розподілених за такими категоріями: три з 16-го століття, вісім з 17-го століття, десять з 18-го століття і приголомшливі 145 з 19-го століття.

Примітно, що лише два кораблі зустріли свою водну долю після завершення Другої світової війни в 1945 році. Переважна більшість цих затонулих кораблів належить лише трьом країнам: Сполученим Штатам (52%), Великій Британії (24%) та Іспанії (13%).

Серед ідентифікованих затонулих суден 114 були торговельними суднами: Багамські острови, що слугували ключовим центром трансконтинентальної торгівлі, сприяли обміну багатьма товарами в епоху Великих географічних відкриттів. Кава, кукурудза, бавовна, порох, картопля, сіль, тютюн і золото перетинали Атлантику у величезних кількостях.

Пізніше цього року нова карта і супровідні відкриття, що випливають з цього амбітного проекту, будуть представлені на інтерактивній виставці в Морському музеї Багамських островів, пропонуючи відвідувачам захоплююче вікно в занурену спадщину морської спадщини регіону.

Раніше Фокус писав про корабельні аварії Середземномор'я, одній з яких майже 2 тис. років.

А також ми розповідали про місце трагедії корабля "Блайт Стар". Вченим після пів століття пошуків вдалося знайти затонуле судно.