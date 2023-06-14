Доба на Землі протягом мільярда років тривала набагато менше, ніж зараз: із чим це пов'язано

Автори нового дослідження вважають, що через те, що Місяць знаходився ближче до нашої планети, доба на Землі була на кілька годин меншою у далекому минулому.

Деякі люди часто кажуть, що їм не вистачає 24 годин, щоб виконати всі поставлені завдання. Але що б сказали ці люди, якби в добі було не 24 години, а набагато менше? Вчені припускають, що протягом приблизно 1 млрд років на Землі доба тривала лише 19 годин і це пов'язано з тим, що Місяць знаходився ближче до нашої планети, пише Jerusalem Post.

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Вчені Росс Мітчелл і Уве Кіршнер опублікували у виданні Nature Geoscience своє нове дослідження, в якому вони припустили, що доба на Землі кілька мільярдів років тому тривала лише 19 годин замість звичних нам 24-х.

Вчені вважають, що мільярди років тому Місяць знаходився ближче до Землі, але потім використав енергію обертання нашої планети, щоб віддалитися. Але тоді завдяки такому розташуванню супутника приблизно мільярд років на Землі встановилася доба тривалістю 19 годин.

У той же час вчені вважають, що для того, щоб фотосинтезуючі бактерії щодня виробляли більше кисню на планеті, Землі довелося чекати збільшення тривалості доби.

За словами Кіршнера, згідно з існуючими моделями швидкості обертання Землі в далекому минулому, доба на Землі могла бути коротшою, ніж зараз. Як відомо, саме обертання Землі навколо своєї осі призводить до зміни дня і ночі і визначає тривалість цих тимчасових відрізків.

Автори нового дослідження вважають, що через те, що Місяць знаходився ближче до нашої планети, доба на Землі була на кілька годин меншою у далекому минулому Фото: ScienceAlert

Десятиліття тому визначення потенційної тривалості діб на Землі у минулому вчені використовували вивчення шарів осадових порід, які залишилися після відливів і приливів. А вони, як відомо, з'являються в результаті гравітаційного впливу Місяця. Але ці дані не завжди були точними, стверджують автори нового дослідження.

За словами Кіршнера, у новому дослідженні вчені використали зовсім інший метод вивчення шарів осадових порід для виявлення астрономічних циклів Міланковича. Ці цикли відображають вплив змін обертання Землі навколо своєї осі та її руху по орбіті навколо Сонця на клімат. У рамках дослідження вчені вирішили також перевірити одну з теорій, яка говорить про те, що тривалість доби на Землі в минулому тривалий час перебувала на постійному рівні.

"Окрім припливів в океанах, які викликає Місяць, на Землі існують ще й сонячні припливи, пов'язані з нагріванням атмосфери вдень. Сонячні атмосферні припливи не такі сильні, як місячні океанічні припливи, але так було не завжди. Коли в минулому Земля оберталася швидше, тяжіння Місяця було набагато слабше. На відміну від Місяця, який уповільнює обертання Землі, Сонце прискорює його", — каже Мітчелл.

Вчені припустили, що в минулому дві протилежні сили стали рівними одна одній і такий припливний резонанс міг призвести до стабілізації земної доби на одному рівні. Вчені вважають, що протягом мільярда років у період часу історії Землі між двома та одним мільярдом років тому доба на планеті тривала, як уже було сказано вище саме 19 годин.

Фокус вже писав про ще одне дослідження, яке передбачає, що доба на Землі в далекому минулому була ще меншою і тривала менше 13 годин.

Також Фокус писав, що до Землі летить гігантський астероїд і він може знищити цілий континент на нашій планеті. Найближчим часом до Землі летять одразу два астероїди, але один із них по-справжньому небезпечний.