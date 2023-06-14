Від понад 20 таємних операцій до трагічної долі: історія загибелі підводного човна "Тріумф"

Біля берегів Греції виявлено знахідку, яка проливає світло на британський підводний човен часів Другої світової війни та його роль у військових операціях. Точне місцезнаходження невідоме на сьогодні.

Ґрунтуючись на спостереженнях, зроблених під час дослідження, закриті люки підводного човна і втягнутий перископ вказують на те, що підводний човен перебував у процесі занурення, коли він зустрів свою загибель. Рена Гіатропулу Токтарідес, членкиня пошукової команди, повідомила, що носова частина судна зазнала серйозних пошкоджень від вибуху, який, з великою ймовірністю, призвів до затоплення субмарини, пише Live Science.

Точна природа вибуху залишається неоднозначною, оскільки невідомо, чи його спричинило зовнішнє джерело, як глибинний заряд або морська міна, або ж це результатом внутрішньої детонації однієї з торпед підводного човна.

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Щоб пролити світло на питання, що залишилися без відповіді, команда співпрацює з експертами в галузі підводних човнів і торпед. Гіатропулу висловила бажання знайти остаточні відповіді щодо обставин, які призвели до трагічної долі підводного човна, наголосивши на важливості їхнього подальшого розслідування.

Підводний човен "Тріумф", введений в експлуатацію в 1938 році, відіграв ключову роль у більш ніж 20 місіях протягом Другої світової війни. Зокрема, він брав участь у наступальних маневрах проти кораблів і підводних човнів країн Осі в Середземному морі. Проте найвідоміші його подвиги пов'язані з таємними операціями, такими як зухвалий порятунок солдатів союзників, що потрапили в пастку в Північній Африці, і місія з проникнення на ворожу територію під час грецького руху опору за сприяння офіцерів британської розвідки.

Підводний човен "Тріумф", введений в експлуатацію в 1938 році, відіграв ключову роль у більш ніж 20 місіях протягом Другої світової війни Фото: K. Thoctarides/PlanetBlue.gr

Особливого значення набула місія, проведена в 1941 році, коли підводний човен в умовах повної секретності доставив капітана Білла Хадсона, офіцера британського Управління спеціальних операцій (SOE), до сербського порту Петровац на Адріатичному узбережжі, утримуваного країнами Осі. Ця місія стала однією з перших операцій, проведених SOE, і, зрештою, заклала основу для всіх наступних спеціальних військових операцій.

Пошуки затонулого корабля "Тріумф" тривали понад два десятиліття. Гіатропулу відзначила складність і унікальне історичне значення "Тріумфу", який нерозривно пов'язаний з грецьким рухом опору і таємними операціями, що проводилися під час італійсько-німецької окупації. Попри те, що раніше знаходили уламки чотирьох інших підводних човнів, зокрема "Персея" у 1997 році, пошук "Тріумфу" виявився надзвичайно складною справою. Несприятливі погодні умови і сильні підводні течії часто ставали на заваді їхнім зусиллям.

Підводний човен "Тріумф", введений в експлуатацію в 1938 році, відіграв ключову роль у більш ніж 20 місіях протягом Другої світової війни Фото: K. Thoctarides/PlanetBlue.gr

З огляду на обставини, що супроводжували затоплення судна, широко поширена думка, що весь екіпаж загинув під час інциденту. Гіатропулу висловила думку, що останки всіх 64 осіб знаходяться всередині підводного човна, оскільки судно перебувало в стані глибокого занурення, про що свідчать запечатані люки.

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