Справжнє пекло у 600 світлових роках від нас: атмосфера цієї планети має незвичайний склад

Навіть найспекотніше літо на Землі здасться дуже холодною зимою, якби ви могли потрапити на планету WASP-76 b.

Вчені більш ретельно вивчили вже відому планету WASP-76 b, де температура становить 2400 градусів Цельсія. В результаті вчені виявили 11 хімічних елементів у атмосфері планети та з'ясували, наскільки вони поширені, пише Space.

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Вчені з Університету Монреаля, Канада, провели нове дослідження екзопланети WASP-76 b, яка знаходиться на відстані 634 світлових років від нас. Ця планета обертається навколо своєї зірки дуже близько і ця відстань у 12 разів менша, ніж розташований Меркурій від Сонця.

Цю екзопланету називають "дуже гарячим Юпітером" і рік тут триває лише 1,8 земних дня, при цьому одна сторона планети завжди звернена до своєї зірки. WASP-76 b має масу, яка на 15% менша за масу Юпітера, але при цьому планета в 6 разів більша від нашого газового гіганта.

Цю екзопланету називають "дуже гарячим Юпітером" і рік тут триває лише 1,8 земних дня, при цьому одна сторона планети завжди звернена до своєї зірки Фото: space.com

Екзопланету WASP-76 активно вивчають вже 10 років, як тільки її виявили. Одним із найдивовижніших відкриттів стало те, що 3 роки тому вчені з'ясували: на денній стороні планети випаровується залізо, а потім воно переноситься на нічний бік, де нижча температура і випадає у вигляді дощу.

Але нове дослідження дозволило вченим вивчити склад гарячої екзопланети із безпрецедентною точністю. Виявилося, що хімічні елементи, які формують гірські породи на планетах земного типу, таких як Земля, наприклад, магній та залізо, через дуже високу температуру випаровуються та знаходяться у газоподібному вигляді у верхніх шарах атмосфери екзопланети.

На денному боці планети випаровується залізо, а потім воно переноситься на нічний бік, де нижча температура і випадає у вигляді дощу Фото: space.com

Також астрономи з'ясували, що у складі планети знаходиться приблизно така сама кількість таких елементів, як марганець, хром, магній, ванадій, барій та кальцій, як і у складі її рідної зірки. Але вчені з'ясували, що деяких елементів, які мали бути тут, не було в атмосфері планети. Це стосується титану та алюмінію, для випаровування яких потрібна набагато вища температура.

Вчені вважають, що склад верхніх шарів атмосфери планет-гігантів чутливий до температури. Залежно від температури, при якій елемент конденсується, він буде присутнім у вигляді газу у верхніх шарах атмосфери, або відсутній, тому що він сконденсувався в рідину і опустився в нижні шари. Перебуваючи у нижніх шарах атмосфери, елемент не може поглинати світло, через що його не можна виявити під час спостережень.

Астрономи з'ясували, що у складі планети знаходиться приблизно така ж кількість таких елементів, як марганець, хром, магній, ванадій, барій та кальцій, як і у складі її рідної зірки Фото: экзопланета

Також астрономи зробили ще одне важливе відкриття. Виявилося, що в атмосфері WASP-76 існує така хімічна сполука, як оксид ванадію. І це вперше, коли вона була виявлена в атмосфері планети за межами Сонячної системи. Оксид ванадію грає приблизно таку саму роль, як і озон на Землі, тобто верхні шари атмосфери нагріваються більше. Це призводить до того, що температура збільшується в залежності від висоти, а не знижується, як це зазвичай спостерігається на більш холодних планетах.

Також вчені виявили несподівано високий вміст нікелю у атмосфері планети. Це може говорити про те, що колись сталося зіткнення WASP-76 b із планетою земного типу розміром із Меркурій. В результаті поглинання великою планетою більш малої кількість нікелю у складі першої значно збільшилася.

Фокус вже писав про те, що астрономи виявили нову планету, яка обертається відразу навколо двох зірок і вона 65 разів більша за Землю за масою.

Як уже писав Фокус, одна з головних таємниць Всесвіту розкрита і вчені зробили відразу три важливі відкриття. Зокрема, астрономи з'ясували, як саме космос став прозорішим, щоб ми могли побачити інші зірки та галактики в ньому.