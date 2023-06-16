Фалос висотою 50 см. Археологи виявили незвичний надгробок на кургані епохи вікінгів

Під час дослідження поховань вікінгів у Тистберзі, Швеція, вчені були вражені та розвеселені несподіваною знахідкою. Серед стародавніх могил і житлових споруд команда натрапила на камінь прикметної форми, який мав разючу схожість з фалосом.

Ребекка Йонссон, археологиня з Mission Archaeology, підтвердила фалічну природу каменю: "На перший погляд, може здатися, що це звичайний вертикальний довгастий камінь. Однак, під час уважного вивчення можна розрізнити кілька елементів, які вказують на те, що він навмисно змінений, щоб нагадувати пеніс", пише Ancient Origins.

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Особливий камінь, висотою приблизно 50 см, що походить з епохи вікінгів у Скандинавії, виявили в одній з могил. Він нагадує за своїм розташуванням надгробок. Попередній аналіз вказує на те, що камінь виготовлений з місцевого мармуру, ймовірно, отриманого із сусіднього кар'єру. Його точне призначення в контексті поховання наразі залишається загадковим.

У заяві дослідники зазначили: "Камінь знайдений на поверхні. Він знаходиться по центру кам'яного насипу кургану, з надгробком у формі яйця, розташованим всього за кілька метрів від нього. Такі камені часто інтерпретуються у зв'язку з уявленнями про родючість".

Статуетка Фрейра спереду та ззаду. Видатний фалічний символ його божественної сили та впливу в скандинавській міфології Фото: Gabriel Hildebrand, Statens historiska museum. / CC BY 2.5

Розміщення каменю в могилі натякає на можливу символічну або ритуальну функцію.

"Решту каменів часто інтерпретують у зв'язку з поняттями родючості, коли камені позначають чоловічі могили, а надгробки представляють жіночі могили. Виходячи з цієї асоціації, камені, що залишилися, як правило, стали символізувати пеніси. Вони мають вирізьблені або надрізані лінії та заглиблення вгорі. Загалом, складно неправильно витлумачити призначення каменя", — пояснює команда.

У скандинавській міфології фалос мав символічне значення і фігурував у різних історіях та легендах. Наприклад, під час створення молота Тора, Мйольніра, використовували фалічний камінь як форму. Ця міфічна зброя уособлювала чоловічу силу та потенцію Тора, бога грому. Включення фалічних образів у цей міф відображає культурне значення, яке приписується чоловічій силі та мужності.

Древній кам"яний фалос у похованнях вікінгів знайшли у Швеції

Варто зазначити, що фалічний символізм не притаманний лише культурі вікінгів, а з'явився в різних стародавніх цивілізаціях по всьому світу. Культурні обміни та торговельні шляхи сприяли поширенню ідей та символів у різних регіонах, зокрема й під впливом римських та класичних традицій. Отже, присутність фалічних зображень у контексті вікінгів могла бути сформована ширшими культурними взаємодіями.

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