Така далека і водночас близька: скільки часу потрібно, щоб долетіти до Місяця

Пілотованим місіям потрібно набагато більше часу, щоб дістатися Місяця, ніж космічним апаратам.

Якби у вас була можливість провести найближчі вихідні на Місяці, то можливо ви б використали таку нагоду. Але щоб планувати таку відпустку, потрібно розуміти, скільки часу займе політ до супутника Землі. Хоча поки що на Місяці астронавти востаннє побували ще понад 50 років тому, ймовірність того, що космічні польоти на наш супутник стануть повсякденною справою, може стати реальністю в не дуже далекому майбутньому, пише Science Focus.

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Останніми на сьогоднішній день людьми, які побували на поверхні Місяця, є астронавти місії "Аполлон-17". Ця подія відбулася наприкінці 1972 року, але вже наприкінці 2025 року NASA планує повторити цей успіх. Але це станеться вже у межах нової місячної програми під назвою Artemis ("Артеміда").

Після того, як NASA поверне людей на Місяць, астронавти почнуть туди літати набагато частіше, адже на нашому супутнику планується створення справжньої постійної бази. За кілька років планується також розпочати будівництво першої орбітальної станції, яка обертатиметься не навколо Землі, а навколо Місяця. Але скільки часу потрібно людям для того, щоб долетіти до нашого супутника?

Як далеко знаходиться Місяць від Землі?

Орбіта Місяця навколо Землі не є фіксованою Фото: NASA

Потрібно розуміти, що орбіта Місяця навколо Землі не фіксована і наш супутник то наближається до планети, то віддаляється під час свого руху в космосі.

Найближче Місяць знаходиться до Землі на відстані 363 104 км, а далі всього – на відстані 405 696 км. Тому часто для опису дистанції між цими двома космічними об'єктами використовують середнє значення — 384 400 км.

Одним із важливих факторів (а їх насправді багато), який впливає на розрахунок часу польоту до Місяця, є його еліптична (тобто не кругова, а витягнута) орбіта навколо Землі.

Скільки потрібно часу потрібно, щоб долетіти до Місяця?

За словами вчених із NASA на розрахунок часу польоту до Місяця, серед іншого, впливає:

положення нашого супутника щодо Землі;

траєкторія зльоту ракети-носія;

що саме летить до Місяця: космічний корабель із екіпажем чи звичайний дослідний зонд;

який тип двигуна у перерахованих вище корабля чи апарата.

Щоб дістатися до Місяця, насправді в середньому потрібно трохи більше 3 днів. Але поки що найшвидше до нашого супутника (якщо йдеться про пілотовані місії) вдалося дістатися астронавтам із місії "Аполлон-8". Найдовше летіли до Місяця астронавти місії "Аполлон-17". Далі ви можете ознайомитись із тривалістю польоту найголовніших місій місячної програми "Аполлон". При цьому слід уточнити, що екіпаж перших двох місій, а також місії "Аполлон-13", у цьому списку побував лише на орбіті навколо Місяця, тоді як решта астронавтів здійснила посадку на наш супутник.

Щоб дістатися до Місяця насправді в середньому потрібно трохи більше ніж 3 дні Фото: луна

Місія "Аполлон-8": астронавти летіли до Місяця 1968 року 69 годин 8 хвилин;

Місія "Аполлон-10": астронавти летіли до Місяця 1969 року 75 годин 55 хвилин;

Місія "Аполлон-11": астронавти летіли до Місяця 1969 року 75 годин 49 хвилин;

Місія "Аполлон-12": астронавти летіли до Місяця 1969 року 83 години 25 хвилин;

Місія "Аполлон-13": астронавти летіли до Місяця 1970 року 76 годин;

Місія "Аполлон-14": астронавти летіли до Місяця в 1971 81 годину 56 хвилин;

Місія "Аполлон-15": астронавти летіли до Місяця 1971 року 78 годин 31 хвилину;

Місія "Аполлон-16": астронавти летіли до Місяця 1972 року 74 години 28 хвилин;

Місія "Аполлон-17": астронавти летіли до Місяця 1972 року 86 годин 14 хвилин.

В межах нової місячної програми Artemis восени минулого року NASA відправило до Місяця космічний корабель без екіпажу, і він досяг нашого супутника за 5 днів. За словами вчених, тепер польоти на Місяць здійснюватимуться іншою траєкторією для економії палива.

Скільки потрібно часу для безпілотного космічного апарату, щоб долетіти до Місяця?

Вчені вважають, що в середньому дослідний зонд може дістатися Місяця за менш ніж 9 годин. Наприклад, такий космічний апарат, як "Нові горизонти", долетів до Місяця за 8 годин 35 хвилин. Цей зонд призначений для дослідження зовнішньої частини Сонячної системи, і він у 2015 році прилетів до Плутона. Для цього йому знадобилося цілих 9 років.

Але іншим космічним апаратам може знадобитися набагато більше часу, щоб долетіти до Місяця і це залежить від багатьох факторів, у тому числі від типу двигуна. Наприклад, зонду Smart-1 Європейського космічного агентства у 2003 році знадобився 1 рік та 1,5 місяця, щоб дістатися супутника Землі.

Як уже писав Фокус, вчені з NASA вважають, що на Місяці можна виявити живі мікроорганізми, тобто наш супутник може виявитися живим.