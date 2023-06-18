Інший Всесвіт. Можливо, Земля знаходиться всередині чорної діри: наскільки це реально

Існують теорії, згідно з якими навіть увесь наш Всесвіт може перебувати всередині величезної чорної діри.

Деякі вчені припускають, що Земля існує насправді всередині чорної діри. Деякі теоретики навіть пішли далі і припускають, що весь наш Всесвіт можливо існує всередині гігантської чорної діри. Зараз астрономи можуть спостерігати лише за частиною всього космосу. Тому хоч би як це звучало фантастично, але що якщо ми всі знаходимося всередині космічного монстра? Вчені розповіли про те, наскільки можливим є такий варіант розвитку подій, пише Live Science.

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Що таке чорна діра?

Для початку варто нагадати про те, що чорні діри насправді існують, що вже доведено багатьма науковими спостереженнями. Вони можуть мати різний розмір і масу, але всі вони мають одну ключову особливість: ці надзвичайно щільні об'єкти, що мають величезну масу, мають сильну гравітацію. Завдяки цій гравітації чорні діри можуть спотворювати тканину простору-часу навколо себе. А ще чорні діри "живляться" навколишньою речовиною і все, що потрапляє всередину цих об'єктів, ніколи вже не виходить назовні. Абсолютно все, навіть частки світла.

Чорні діри насправді існують, що вже доведено багатьма науковими спостереженнями Фото: NASA

Чи може Земля перебуває усередині чорної діри?

Існують теорії, які припускають, що колись у минулому нашу планету "проковтнула" чорна діра і ми зараз перебуваємо в ній. Але Гаурав Ханна з Університету штату Род-Айленд, США вважає, що цього не сталося.

"Якби Земля наближалася до чорної діри, то час на планеті суттєво б сповільнився. Також у цьому випадку нашу планету розтягнуло б під дією величезної гравітації чорної діри в смуги, схожі на спагетті. Власне, таку спагетіфікацію переживають зірки, коли їх тягне до себе чорна діра. Але навіть, якби щось залишилося від нашої планети в результаті цього процесу, то Земля потрапила б усередину чорної діри і там би стиснулася до маленької точки під дією величезного тиску", — каже Ханна.

Якби Земля наближалася до чорної діри, то нашу планету розтягнуло б під дією величезної гравітації чорної дірки у смуги, схожі на спагеті Фото: NASA//CXC/M. Weiss

За словами вченого, Земля одразу б зникла, тому ми точно не живемо у чорній дірі. Але є теорії, які припускають, що наша планета може існувати всередині чорної діри, тому що вона з'явилася всередині цього об'єкта.

Наш Всесвіт з'явився всередині чорної діри?

За словами Ханна, існують інші теорії, і вони стверджують, що насправді Великий вибух стався всередині гігантської чорної діри. А сама ця діра існує в іншому більшому Всесвіті. Виходить, згідно з цими гіпотезами, що наш Всесвіт може існувати всередині чорної діри.

Виходячи з цих гіпотез, Всесвіти можуть існувати всередині інших Всесвітів і якщо пройти через чорну діру, можна потрапити в зовсім інший космос. Але довести це поки що неможливо, адже як уже було сказано: що потрапило до чорної діри, то ніколи вже з неї не повернеться.

Існують інші теорії та вони стверджують, що насправді Великий вибух стався всередині гігантської чорної діри Фото: NY times

"Якщо все ж таки припустити, що Земля існує всередині чорної діри, то вона повинна мати просто гігантські розміри. Якби це було так, вчені б це помітили. Ми б побачили спотворення у просторі та часі", — каже Скотт Філд з Массачусетського університету в Дартмуті, США.

Чи можна перевірити ці теорії?

За словами Філда, якщо припустити, що Земля знаходиться всередині чорної діри, то цей об'єкт повинен мати розміри Всесвіту, щоб люди не могли помітити явні спотворення у тканині простору-часу.

"Ці теорії неможливо довести чи перевірити. Можливо й існує інший Всесвіт, в якому знаходиться чорна діра, в якій з'явився наш Всесвіт. Якби це виявилося правдою, то це було б дуже цікаво", — каже Ханна.

Як уже писав Фокус, існують теорії про те, що десь у космосі може бути планета, схожа на Землю. При цьому така планета може бути навіть більш сприятливим для нас світом. Вчені розповіли, якими характеристиками має мати така планета і де її шукати.

Що стосується загадок Всесвіту, то вченим, як уже писав Фокус, вдалося розгадати одну з них. Астрономи змогли з'ясувати, як вийшло так, що ми зараз можемо спостерігати за далекими зірками та галактиками, адже на початковому етапі історії космосу це було б неможливо.