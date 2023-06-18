Зачаїлася в роті: виявлено поширену бактерію, що підживлює ендометріоз

У процесі виникнення ендометріозу з'явився новий винуватець, і він може ховатися ближче, ніж ми думали, — просто в нашому роті та кишечнику.

Підступна бактерія, яка мешкає в нашому роті та кишечнику, може бути несподіваним каталізатором ендометріозу — захворювання, що мучить мільйони жінок по всьому світу. Нове дослідження японських учених не тільки відкриває глибше розуміння цього загадкового захворювання, а й дає нову надію тим, хто шукає лікування, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У центрі цих важливих результатів перебувають дослідники з престижного японського Університету Нагоя, які працюють у тандемі з кількома іншими установами. Їх дослідження, під час якого було вивчено зразки тканин 79 жінок, які страждають на ендометріоз, і 76 здорових жінок, виявило нового потенційного винуватця захворювання — бактерію під назвою Fusobacterium.

Ендометріоз — це руйнівна і хаотична сила всередині нашого організму. Під час такого захворювання клітини, схожі на ті, що містяться в ендометрії — тканині, що вистилає матку, починають з'являтися там, де їм не місце, наприклад, у яєчниках і фаллопієвих трубах. Саме в ендометрії і була помічена ця підозріла бактерія.

У їхньому звіті виявилася дивовижна статистика — у 64% жінок з ендометріозом в ендометрії було виявлено Fusobacterium, у той час як у здорових контрольних груп їх було менше 10%. Дослідники припускають, що ця бактерія може бути ключовим фактором у розвитку ендометріозу, що відкриває новий потенційний шлях для лікування недуги.

Команда не обмежилася ідентифікацією Fusobacterium; вони також вивчили, що вона насправді робить. Вони з'ясували, що бактерія активувала біохімічну естафету під назвою TGF-β (трансформуючий фактор росту бета). Це білок, який, по суті, служить для пробудження певних клітин, перетворюючи сплячі клітини на активні.

У продовженні свого дослідження вчені ввели Fusobacterium мишам і помітили, що ці колись сплячі клітини, звані трансгелін-позитивними міофібробластами, почали діяти. Ці клітини беруть участь у формуванні тканин і м'язів, і, схоже, саме вони запускають хворобливий процес розвитку ендометріозу.

Fusobacterium має репутацію інвазивного організму і причетна до різних захворювань та інфекцій. Однак не все так погано: деякі штами цієї бактерії мирно співіснують усередині нас, не завдаючи жодної шкоди.

Надія на можливе лікування з'явилася, коли дослідникам вдалося зупинити розвиток ендометріозу в мишей шляхом застосування антибіотиків, спрямованих проти цієї бактерії. Це натякає на потенційну терапевтичну стратегію, хоча самі вчені визнають, що необхідні подальші дослідження, перш ніж вони зможуть підтвердити ефективність лікування.

Дослідники попереджають, що хоча отримані результати перспективні, вони не є остаточним доказом причинно-наслідкового зв'язку між Fusobacterium та ендометріозом. Це захворювання є багатофакторним, тобто в ньому бере участь безліч елементів, тому важко вказати пальцем на одну єдину причину.

За оцінками, на ендометріоз страждають приблизно 10% жінок репродуктивного віку. Наявні методи лікування спрямовані на усунення симптомів, але часто мають низку побічних ефектів. Наприклад, гормональна терапія, що пригнічує овуляцію, може призвести до негативних наслідків і запобігти вагітності під час лікування. Існують варіанти хірургічного лікування, але вони мають суттєвий недолік — високий відсоток рецидивів захворювання.

Цей потенційний зв'язок між бактерією та ендометріозом знаменує собою значний крок до повнішого розуміння цього захворювання. За умови продовження досліджень і деякої наукової кмітливості, це може відкрити двері до ефективних, менш інвазивних методів лікування, даючи нову надію мільйонам жінок у всьому світі.

Раніше Фокус писав про причини отруєння нашого організму бактеріями. Вчені дізналися, що бактерії здатні відчувати голод і сердитися через це, починаючи шкодити нашому організму і поділилися цим зі світом.

Також Фокус писав про небезпеку деяких рідин для полоскання рота. Дослідники попереджають, що засоби, які мають освіжити дихання, можуть збільшити ризик пошкодження зубної емалі.