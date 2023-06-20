Зі швидкістю 37 000 км/год до Землі летить новий астероїд: у нього є великі небезпечні "друзі"

Ще один астероїд швидко наближається до нашої планети і підлетить на небезпечну відстань.

Вчені з NASA попередили, що ввечері, 20 червня, на дуже близьку відстань до Землі наблизиться ще один космічний камінь. Найближчими днями також прогнозується, що до нашої планети на величезній швидкості підлетять ще 3 астероїди. Серед них є небезпечний гігант, пише HiTech.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно з повідомленням NASA, моніторинг найближчого до нас космосу дозволив визначити траєкторію польоту відразу кількох космічних каменів, які будуть на небезпечній відстані від Землі. Найближче до нашої планети підлетить невеликий астероїд вже у вівторок, 20 червня. Наступні три астероїди будуть недалеко (за мірками астрономів) від Землі в середу, 21 червня та в суботу, 24 червня.

Який астероїд летить до Землі 20 червня?

У вівторок, увечері 20 червня, очікується зближення із Землею астероїда під назвою 2023 LT1, який було виявлено лише цього року. Цей астероїд має ширину 15 метрів, тобто він відносно невеликий, але перебуватиме від Землі на небезпечно близькій відстані.

Згідно з розрахунками вчених, ця відстань становить 686 тисяч км, тобто це майже вдвічі далі, ніж розташований від нас Місяць. Швидкість польоту цього каменю справді вражає – 37 тисяч км/год.

У вівторок, увечері 20 червня, очікується зближення із Землею астероїда під назвою 2023 LT1 Фото: ScienceAlert

Які астероїди вважаються небезпечними для Землі?

Цей астероїд небезпечний тільки з огляду на його відстань від нашої планети, адже за розмірами, щоб вважатися небезпечним, він повинен бути десь у 10 разів більшим. Тобто, якщо навколоземний астероїд (це ті, що обертаються навколо Сонця і перетинають під час польоту орбіту нашої планети) наближається до Землі ближче, ніж на 7 млн км і при цьому його ширина більше 130-140 метрів, то вчені відносять такі камені до числа потенційно небезпечних. Це означає, що при вдалому (для астероїда, не для Землі) збігу обставин такі камені можуть врізатися в планету. Наслідки такого удару можуть бути різними: від незначних пошкоджень інфраструктури до катастрофи світового масштабу (все залежить від розміру астероїда).

Які ще астероїди летять до Землі цього тижня?

Згідно з прогнозами вчених, у середу, 21 червня, на швидкості майже 16 тисяч км/год до Землі наблизиться астероїд під назвою 2023 HF1. Його також виявили цього року, і його ширина оцінюється у 55 метрів. При цьому відстань від Землі до космічного каменю складатиме 4,8 млн. км. Тобто якщо говорити про відстань, то цей астероїд потенційно небезпечний.

У суботу, 24 червня, до Землі прилетять одразу два астероїди, при цьому один із них буде гігантом Фото: вспышка на солнце

А в суботу, 24 червня, до Землі прилетять одразу два астероїди, при цьому один із них буде гігантом.

70-метровий астероїд під назвою 2008 LG2 летить до Землі зі швидкістю 20 тисяч км/год і перебуватиме на відстані 4 млн км від нашої планети.

А ось гігантський 256-метровий астероїд під назвою 2002 LT38 летить до Землі зі швидкістю майже 26 тисяч км/год, але його відстань від Землі становитиме 6,5 млн км. Цей космічний камінь відразу за двома параметрами, і за відстанню, і за розміром вважається потенційно небезпечним для Землі.

Всі перераховані вище астероїди, як кажуть вчені, не повинні впасти на Землю і пролетять повз планету.

Як уже писав Фокус, на одному з навколоземних астероїдів вчені виявили хімічну сполуку, яка вказує на те, що вода прибула на Землю саме за допомогою таких космічних каменів.