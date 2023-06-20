Льодовики Гімалаїв зникають вдвічі швидше: майже 2 мільярди людей можуть залишитися без води

Дослідники побоюються, що прискорене танення льодовиків може обернутися для людей непередбачуваними та дорогими лихами.

Міжнародний центр комплексного розвитку гірських районів (ICIMOD) опублікував новий звіт, в якому йдеться про те, що у період з 2011 по 2020 роки гімалайські льодовики танули з жахливою швидкістю — на 65% швидше, ніж у попереднє десятиліття, пише Science Alert.

За словами провідного автора дослідження Філіппуса Вестера, у міру того, як клімат Землі стає все теплішим, швидкість танення льоду лише прискорюватиметься, як і очікувалося. Втім, дуже лячним дослідникам здається швидкість, з якою це відбувається — льодовики Гімалаїв зникають набагато швидше, ніж раніше припускали вчені.

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Основна небезпека полягає у тому, що гімалайські льодовики забезпечують життєво важливою водою майже 2 мільярди людей. Вчені вважають, що це може обернутися для населення непередбачуваним і дорогим лихам. Дані звіту свідчать про те, що в регіоні Гіндукуш-Гімалаї (HKH) ці льодовики є важливим джерелом води для близько 240 мільйонів людей у гірських районах, а також близько 1,65 мільярда людей у долинах рік нижче.

Для складання прогнозів дослідники використали поточні траєкторії викидів і дійшли висновку, що льодовики в Гімалаях можуть втратити до 80% свого нинішнього обсягу вже до кінця сторіччя.

Відомо, що гімалайські льодовики живлять десяток найважливіших річкових систем світу, зокрема Ганг, Інд, Меконг та Іраваді. Ба більше, вони також прямо чи опосередковано забезпечують мільярди людей їжею, енергією, чистим повітрям та доходами.

За словами заступниці голови ICIMOD Ізабелли Козіелл, основна проблема полягає в тому, що 2 мільярди людей в Азії залежить від цієї системи льодовиків, а тому наслідки втрати цієї кріосфери можуть виявитися набагато суттєвішими, ніж ми могли б уявити.

У звіті також йдеться про те, що навіть якщо людству вдасться стримати глобальне потепління Землі на рівні 1,5-2°C порівняно з доіндустріальними рівнями, втрати льодовика все одно будуть критичними — від третини до половини всього обсягу. Саме тому дослідники вважають, що відповідні кроки щодо збереження льодовиків Гімалаїв необхідно зробити вже сьогодні.

Передбачається, що вдосконалення технологій і раніше засекречені знімки з високим дозволом сьогодні дозволяють робити прогнози з гарним ступенем точності. Це, своєю чергою, дозволить дослідникам розробити більш ефективні кроки для пом'якшення наслідків зміни клімату для людства.

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