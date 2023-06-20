Названа найбільша небезпека для астронавтів на Місяці: вона ховатиметься у них під ногами

Місячна пил або місячний реголіт є великою небезпекою, як для астронавтів, так і для майбутньої місячної космічної станції.

Ще наприкінці 60-х – на початку 70-х років минулого століття, астронавти, які побували на Місяці, дізналися наскільки небезпечним може бути місячний пил. Частки цього пилу мають нерівну, загострену поверхню, а також дуже сильно липнуть до скафандрів. Ще понад 50 років тому місячний реголіт уже приводив до проблем із диханням у космічних мандрівників та порушень у роботі приладів на космічних кораблях. Ця проблема залишається однією з найважливіших, яку потрібно вирішити NASA у рамках нової місячної програми Artemis, пише Inverse.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Через 2 роки на Місяць вирушить перша пілотована місія з 1972 року, наприкінці цього десятиліття на орбіті навколо Місяця має бути побудована місячна космічна станція Gateway, а також у найближчому майбутньому на супутнику Землі має бути створена постійна дослідницька база. Ця база стане основою майбутньої великої колонії.

У новій статті, опублікованій у виданні Acta Astronautica, вчені зі США та Європи, представили свої висновки щодо того, наскільки небезпечним буде місячний пил для космічної станції Gateway і як можна вирішити цю проблему.

Місячна пил або місячний реголіт є великою небезпекою, як для астронавтів, так і для майбутньої місячної космічної станції Фото: NASA

Коли уламки астероїдів у вигляді метеоритів падають на Землю, то завдяки атмосфері вони майже всі згорають. Але на Місяці немає такої атмосфери і мільйони років на її поверхню падали метеорити, які утворили величезний шар пилу на його поверхні – місячний реголіт. На Місяці немає вітру і не йдуть дощі, які могли б "обробити" частки пилу, а тому вони залишилися нерівними і з загостреними краями. Також взаємодія з потоками сонячної плазми призвела до того, що ці частки стали електростатично зарядженими і тому прилипають до електрично заряджених поверхонь. Тобто вони прилипають до скафандрів астронавтів і можуть їх пошкодити. Також пил може потрапити всередину скафандрів та призвести до проблем із диханням, що вже було неодноразово було під час місій програми "Аполлон". А ще місячний реголіт може зашкодити приладам космічних кораблів, що також було в минулому.

За словами вчених, у найближчому майбутньому пілотовані польоти на Місяць стануть частими і регулярними, тому проблема з місячним пилом є однією з ключових, яка потребує свого вирішення.

Вчені вважають, що місячний пил представлятиме велику проблему для місячної космічної станції Фото: Daily Mail

Зокрема, вчені вважають, що місячний пил представлятиме велику проблему для місячної космічної станції, куди повертатимуться астронавти з поверхні Місяця перед відправкою на Землю. Звичайно, пил може пошкодити і скафандри і викликати проблеми для здоров'я у астронавтів, і з цим також потрібно щось робити. А космічна станція Gateway може не пережити у робочому стані 15-річний термін служби.

На Місяці немає атмосфери і мільйони років на її поверхню падали метеорити, які утворили величезний шар пилу на його поверхні – місячний реголіт Фото: NASA

Вчені вважають, що NASA потрібно враховувати цей факт під час проектування космічної станції та особливу увагу звернути на конструкцію шлюзу, куди прибуватимуть космічні кораблі з Місяця. Тому потрібно придумати спосіб як проводити заходи щодо знезараження як самих астронавтів, так і транспортних засобів, що прибувають з Місяця. Таким чином, можна уникнути негативного впливу місячного реголіту на космічну станцію. З іншого боку, потрібно націлити нові дослідження на те, щоб знайти спосіб уникнути впливу місячного пилу і на астронавтів, і на об'єкти, розміщені на Місяці.

З цього випливає, що освоєння нашого супутника – це, м'яко кажучи, дуже непросте завдання і доведеться вирішити чимало проблем.

Як уже писав Фокус, астронавти та космічні апарати на Місяці можуть у майбутньому зайнятися пошуком ознак життя на нашому пустельному супутнику. Як показує нове дослідження, мікроорганізми на Місяць могли потрапити із Землі та прижитися тут.

Що стосується життя на інших планетах, то, як уже писав Фокус, вчені вважають, що на Венері живі мікроорганізми можуть існувати не на її поверхні, а в атмосфері. І для цього є свої аргументи.