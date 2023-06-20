Під владою Ель-Ніньйо: вчені розповіли, чого варто чекати від глобального погодного явища

Попри те, що сила його все ще слабка, вчені попереджають, що згодом це зміниться і наслідки можуть бути такими, що лякають.

Вчені вже заявили про те, що Ель-Ніньйо повноправно набуло своїх прав. Попри те, що зараз воно все ще слабке, синоптики попереджають, що згодом цей "глобальний порушник світових погодних умов" лише посилюватиметься, пише Inverse.

Попри те, що це може прозвучати дуже зловісно, дослідники наполягають, що сам по собі Ель-Ніньйо не є чимось зловмисним чи поганим. Щоб трохи пролити світло на те, що на нас чекає, вчені розповіли, якими будуть наслідки "правління" Ель-Ніньйо у 2023 році.

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Що таке Ель-Ніньйо

Це кліматична модель, яка бере свій початок із накопичення теплої води у Тропічній частині океану на захід від Південної Америки. Воно настає раз на 3-7 років або близько того і може тривати від кількох місяців до кількох років.

Потепління на екваторі під час Ель-Ніньйо призводить до потепління стратосфери, починаючи приблизно з 10 км над поверхнею. Зазначимо, що вчені досі не знають, як саме це відбувається. Однак відомо, що в цей час нижня тропічна стратосфера, навпаки, охолоджується.

Все це врешті-решт може змістити вітри верхніх рівнів, також відомі як струмені течії, які, як правило, рухаються із заходу на схід. Зміна цієї течії своєю чергою впливає на всі види погодних змінних, зокрема:

температуру;

шторми;

вітри.

Чим Ель-Ніньйо небезпечно для людства

У середньому "роки правління" Ель-Ніньйо, як правило, тепліше, ніж роки Ла-Нінья. У глобальному масштабі ці сильні кліматичні явища можуть підвищити середню температуру на планеті приблизно на 0,4 градуса за Цельсієм.

Дослідники відзначають, що роки Ель-Ніньйо характеризуються значно теплішим кліматом для північної частини США та Канади, а на північному заході Тихого океану взимку та восени спостерігається менша кількість опадів. Південний Захід у цей час навпаки має тенденцію до більш прохолодної та вологої погоди.

Відомо, що Ель-Ніньйо також впливає на урагани, проте це відбувається по-різному у Тихому та Атлантичному океані. Наприклад, над Атлантикою це зазвичай призводить до зміни швидкості вітру залежно від висоти в атмосфері, а значить буквально може розривати урагани. Однак у східній частині Тихого океану Ель-Ніньйо має протилежний ефект — тобто штормів може побільшати. Крім того, спека океану може збільшити ризик теплових хвиль, які здатні зруйнувати корали та інші екосистеми.

Також відомо, що Ель-Ніньйо може завдати збитків посівам у південній Африці та Австралії, а також підвищити ризик пожеж в останній через посушливі умови. Бразилія і північ Південної Америки стають схильними до більш сухого клімату, а клімат Аргентини та Чилі навпаки, стає більш вологим.

Втім, досить складно спрогнозувати, як поведеться Ель-Ніньйо у той чи інший сезон, вчені відзначають, що це залежить від багатьох факторів, а тому вони так уважно стежать за розвитком подій.

Суперечливі прогнози

Головним питанням сьогодні залишається те, чи буде Ель-Ніньйо 2023 рекордним? На жаль, це надзвичайно складне питання.

Про початок цього явища оголошують, коли температура води підніметься вище за норму мінімум на 0,5 C. Однак, сильним Ель-Ніньйо вважатиметься лише в тому випадку, якщо за найближчі три місяці йому вдасться прогрітися мінімум на 1,5 C. Втім дослідники досі не знають, чи вдасться йому подолати цей поріг.

У ранніх дослідженнях вчені зазначали, що існує 84% ймовірність того, що до зими Ель-Ніньйо буде помірним, і 56% ймовірність того, що воно буде сильним. Однак прогнози можуть змінюватись в залежності від розвитку подій та використання різних методів прогнозування.

Дослідники зазначають, що "динамічні" моделі пророкують дуже сильний Ель-Ніньйо, тоді як "статистичні" пропонують оптимістичніші прогнози. Однак так чи інакше жодна комп'ютерна модель не може дати 100% гарантії, що події розвиватимуться тим чи іншим способом.

Раніше Фокус писав про те, що Ель-Ніньйо офіційно вступив у свої права, і наслідки мають страшний вигляд.