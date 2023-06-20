Воскрешаючи клітини: вчені запустили вироблення інсуліну заново, за допомогою ліків від раку

У вчених з'явився несподіваний союзник у боротьбі з діабетом першого типу: препарат проти раку, який стимулює клітини підшлункової залози до вироблення інсуліну.

Дослідники з австралійського Інституту серця і діабету Бейкера успішно переконали клітини підшлункової залози вирости заново, як виробників інсуліну. Вони домоглися цього, використовуючи суміш препарату для лікування раку і протизапального засобу зі скарбниці матінки-природи, що може стати передвісником нового підходу до надання допомоги хворим на діабет 1 типу, пише New Atlas.

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У цьому експерименті команда вчених об'єднала штучну сполуку, зазвичай використовувану проти раку, з протизапальною речовиною природного походження, щоб стимулювати ріст клітин, що виробляють інсулін, у підшлунковій залозі. Цей значний стрибок відкриває потенційний шлях до відновлення вироблення інсуліну в людей, які страждають на діабет першого типу — захворювання, що вперто не піддається лікуванню.

У людей, які страждають на діабет першого типу, бета-клітини — фабрики з виробництва інсуліну в підшлунковій залозі, піддаються атаці власної імунної системи організму, що призводить до різкого зниження вироблення інсуліну. Дослідники давно шукають методи лікування, які допоможуть омолодити ці заглушені бета-клітини. Міжнародна діабетична федерація повідомила, що 2022 року у світі буде 8,75 мільйона осіб, які страждають на діабет 1 типу.

Підшлункова залоза — це складний орган, що складається з двох типів клітин: ендокринних та екзокринних. Ендокринні клітини — це гормональний диспетчерський центр організму, що виділяє інсулін та інші гормони, а екзокринні клітини діють як хімічна кухня, готуючи ферменти, що допомагають травленню в тонкому кишечнику. Клітини, що вистилають трубки або "протоки", якими доставляються ферменти підшлункової залози, відомі як протокові клітини, як показали попередні дослідження, можуть перетворитися на бета-клітини, що виробляють інсулін.

Команда Інституту Бейкера використовувала метод "два в одному", поєднуючи синтетичний інгібітор EZH2, який зазвичай використовують під час лікування раку, з триптолідом, з'єднанням, отриманим із китайської трави, відомої своєю протизапальною і протираковою дією. Ген EZH2 діє як архітектор майбутнього клітини, направляючи незрілі клітини до їхньої остаточної форми. Однак, коли EZH2 занадто старається, ріст клітин може стати нерегульованим, що є можливим шляхом до розвитку раку. Інгібітори EZH2 працюють як гальмівна система, запобігаючи цьому побіжному росту клітин.

Через 48 годин ця комбінація дала бажаний ефект, успішно відновивши потенціал протокових клітин до трансформації, що дало їм змогу перетворитися на бета-подібні клітини, які виробляють інсулін. Ба більше, ці новоспечені клітини продемонстрували свою здатність виробляти інсулін під впливом глюкози.

Дослідники, незважаючи на обережність, були натхнені своїми першими результатами. Вони вважають, що ці оновлені клітини потенційно можна змусити виробляти інсулін і збільшити секрецію інсуліну у відповідь на вплив глюкози. Для того щоб зрозуміти точну механіку дії цих препаратів, необхідні подальші дослідження, але вже перші результати обнадіюють, даючи надію на появу нового шляху лікування діабету першого типу.

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