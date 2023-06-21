Смердюча цвіль на тілі Землі. Гору викинутого одягу в Чилі видно навіть із космосу (фото)

З кожним роком токсична смердюча купа одягу, що розкладається, стає все більшою, і сьогодні вона досягла неймовірних розмірів.

Пустеля з червоними скелями на плато Атакама у Чилі могла б бути дивовижним туристичним місцем, проте перетворилася на звалище з використаних й несправних модних речей Заходу. Фактично тут можна знайти все, від лижних черевиків і до різдвяних светрів, пише Daily Mail.

З кожним роком смердюча токсична купа викинутого одягу тільки й робить, що зростає — її розміри вже досягли рекордних 59 000 тонн використаного та непроданого одягу, які щороку прибувають до чилійського порту Ікіке з Європи, Азії та США. Все, що не може бути продано у Південній Америці, залишається назавжди й повільно розкладається.

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Нові зображення смердючої гори були отримані SkyFi — споживчим застосунком, який вважає своєю місією "демократизацію космосу", надаючи доступ до супутникових знімків та технологій усім охочим.

Представники SkyFi відзначають, що супутниковий знімок купи одягу у чилійській пустелі Атакама проливає світло на дуже гнітючу ситуацію. Дослідники дуже пригнічені тим, що розмір купи та забруднення, яке вона викликає, видно навіть із космосу. На жаль, це є черговим нагадування, що індустрія моди потребує змін.

Одяг, який не можуть продати, залишається в Атакамі Фото: SkyFi

Однією з проблем є те, що багато предметів одягу виготовлені із синтетичних тканин або оброблені хімічними речовинами — через що їхнє розкладання займе близько 200 років. Ба більше, таке розкладання залишає після себе токсини, зокрема канцерогенні азобарвники та фталати, які містяться у штучній шкірі. Вчені попереджають, що саме вони пов'язані з астмою, діабетом та синдромом дефіциту уваги та гіперактивності.

Представники SkyFi зазначають, що їм вдалося отримати точні координати звалища за допомогою активістів та комунікаційної платформи Discord. Згідно з одним із досліджень, пристрасть розвиненого світу до швидкої моди переросла в індустрію з оборотом у сотні мільярдів доларів. У звіті зазначається, що обсяг ринку неякісно зробленого одягу, який короткий час був у тренді, продовжив збільшуватися й у 2023 році — зі 106 мільярдів до 122.

Порт Ікіке на півночі Чилі та американська нація фактично стали центром уживаного та непроданого одягу, який перепродається по всій Латинській Америці. Торговці зі столиці Чилі, Сантьяго, купують десятки тисяч тонн викинутого одягу, що надходять із розвинених країн. Однак близько 40 000 тонн справді непотрібних речей так і залишаються в Атакамі.

За словами колишнього співробітника відділу імпорту Ікіке Алекса Каррено, одяг надходить до порту з усього світу — частина з нього продається у Сантьяго і переправляється до інших країн. Однак те, що не було продано, фактично залишається у вільній зоні й просто продовжує гнити.

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