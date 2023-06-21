Як і передбачав Ейнштейн. Розширення Всесвіту – це ілюзія: що каже нова теорія
Вчений із Швейцарії пропонує новий погляд на космос, у якому немає жодної темної енергії.
Фізик Лукас Ломбрайзер із Женевського університету, Швейцарія, опублікував нову статтю у виданні Classical and Quantum Gravity. Вчений вважає, що насправді розширення Всесвіту не існує і він статичний, як і передбачав колись Альберт Ейнштейн. Також фізик припускає, що темної енергії, відповідальної за розширення Всесвіту, так само немає, що вирішує проблему з її розумінням, пише Live Science.
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Зараз астрономи вважають, що Всесвіт постійно розширюється і це відбувається завдяки загадковій темній енергії, природа якої до кінця не зрозуміла. Про те, що космос розширюється, можна зрозуміти по червоному зміщенню, тобто розтягуванню довжини хвилі світла в бік більш червоного кінця спектра в міру того, як галактики, що випромінюють світло, віддаляються від Землі. Чим далі галактики, то більше в них червоне зміщення.
Також астрономи тепер знають, що швидкість розширення Всесвіту не фіксована і відбувається постійне прискорення цього розширення, яке позначають терміном космологічна постійна. Але проблема з цією постійною полягає в тому, що згідно з передбаченнями Стандартної моделі фізики елементарних часток, її значення значно відрізняються від тих, що бачать астрономи. Вчені намагаються пояснити цю невідповідність введенням у модель Всесвіту гіпотетичних часток та нових фундаментальних сил природи. Але Ломбрайзер вважає, що не потрібно нічого змінювати в існуючих уявленнях про космос і вирішення проблеми лежить на поверхні.
Всесвіт такий, як і передбачав Альберт Ейнштейн
Фізик вважає, що насправді розширення Всесвіту не відбувається і він є плоским і статичним, як спочатку вважав Альберт Ейнштейн. А все, що вказує на розширення космосу, можна пояснити еволюцією протягом часу мас таких часток, як протони та електрони.
У моделі Всесвіту, яку пропонує швейцарський фізик, ці елементарні частки виникають із поля, яке проходить крізь тканину простору-часу. Космологічна постійна визначається масою цього поля, і, оскільки воно змінюється, то і маси часток, народжених у цьому полі, також змінюються. Але зміна їх мас пов'язані з еволюцією протягом часу, а не з розширенням Всесвіту.
Вчений вважає, що саме зміна поля призводить до появи великого червоного зміщення у далеких галактик і в цьому випадку космологічна постійна узгоджується з передбаченнями Стандартної моделі фізики елементарних часток. Тобто в цьому випадку жодної проблеми з космологічною постійною взагалі не існує, вважає вчений.
Проблема темної матерії та темної енергії вирішена
Також модель статичного Всесвіту вирішує і проблему темної матерії, яка, як вважається, становить більшу частину всього космосу, але побачити її поки не вдалося. Також не відомо, з чого саме вона складається. Вчений вважає, що зміна поля може призвести до появи аксіонного поля, тобто поля, що складається з аксіонів, а вони є гіпотетичними частками, з яких може складатися темна матерія.
Що стосується темної енергії, яка надає руху розширенню Всесвіту, то в новій моделі швейцарського фізика, ефект, який віддають темній матерії, насправді можна пояснити зміною маси елементарних часток. Тобто в пізнішій історії еволюції космосу ці частки обрали інший шлях свого розвитку. Тому необхідності існування темної енергії немає, вважає Ломбрайзер.
Деякі вчені, які висловили свою думку щодо нової теорії, вважають її досить спірною, але цікавою. З іншого боку, вони вказують на те, що деякі твердження неможливо перевірити в ході експериментів. Але, можливо, це вдасться зробити в майбутньому.
Фокус вже писав про те, як Альберт Ейнштейн відстоював свою точку зору щодо розширення Всесвіту і зрештою ухвалив висновки інших учених.
Також Фокус писав про те, що експеримент на Великому адронному колайдері може дати відповідь на питання, куди зникла антиматерія у Всесвіті.