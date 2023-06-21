Як і передбачав Ейнштейн. Розширення Всесвіту – це ілюзія: що каже нова теорія

Вчений із Швейцарії пропонує новий погляд на космос, у якому немає жодної темної енергії.

Фізик Лукас Ломбрайзер із Женевського університету, Швейцарія, опублікував нову статтю у виданні Classical and Quantum Gravity. Вчений вважає, що насправді розширення Всесвіту не існує і він статичний, як і передбачав колись Альберт Ейнштейн. Також фізик припускає, що темної енергії, відповідальної за розширення Всесвіту, так само немає, що вирішує проблему з її розумінням, пише Live Science.

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Зараз астрономи вважають, що Всесвіт постійно розширюється і це відбувається завдяки загадковій темній енергії, природа якої до кінця не зрозуміла. Про те, що космос розширюється, можна зрозуміти по червоному зміщенню, тобто розтягуванню довжини хвилі світла в бік більш червоного кінця спектра в міру того, як галактики, що випромінюють світло, віддаляються від Землі. Чим далі галактики, то більше в них червоне зміщення.

Також астрономи тепер знають, що швидкість розширення Всесвіту не фіксована і відбувається постійне прискорення цього розширення, яке позначають терміном космологічна постійна. Але проблема з цією постійною полягає в тому, що згідно з передбаченнями Стандартної моделі фізики елементарних часток, її значення значно відрізняються від тих, що бачать астрономи. Вчені намагаються пояснити цю невідповідність введенням у модель Всесвіту гіпотетичних часток та нових фундаментальних сил природи. Але Ломбрайзер вважає, що не потрібно нічого змінювати в існуючих уявленнях про космос і вирішення проблеми лежить на поверхні.

Зараз астрономи вважають, що Всесвіт постійно розширюється і це відбувається завдяки загадковій темній енергії, природа якої до кінця не зрозуміла Фото: NASA

Всесвіт такий, як і передбачав Альберт Ейнштейн

Фізик вважає, що насправді розширення Всесвіту не відбувається і він є плоским і статичним, як спочатку вважав Альберт Ейнштейн. А все, що вказує на розширення космосу, можна пояснити еволюцією протягом часу мас таких часток, як протони та електрони.

У моделі Всесвіту, яку пропонує швейцарський фізик, ці елементарні частки виникають із поля, яке проходить крізь тканину простору-часу. Космологічна постійна визначається масою цього поля, і, оскільки воно змінюється, то і маси часток, народжених у цьому полі, також змінюються. Але зміна їх мас пов'язані з еволюцією протягом часу, а не з розширенням Всесвіту.

Вчений вважає, що саме зміна поля призводить до появи великого червоного зміщення у далеких галактик і в цьому випадку космологічна постійна узгоджується з передбаченнями Стандартної моделі фізики елементарних часток. Тобто в цьому випадку жодної проблеми з космологічною постійною взагалі не існує, вважає вчений.

Фізик вважає, що насправді розширення Всесвіту не відбувається і він є плоским і статичним, як спочатку вважав Альберт Ейнштейн Фото: Antifal Real

Проблема темної матерії та темної енергії вирішена

Також модель статичного Всесвіту вирішує і проблему темної матерії, яка, як вважається, становить більшу частину всього космосу, але побачити її поки не вдалося. Також не відомо, з чого саме вона складається. Вчений вважає, що зміна поля може призвести до появи аксіонного поля, тобто поля, що складається з аксіонів, а вони є гіпотетичними частками, з яких може складатися темна матерія.

Що стосується темної енергії, яка надає руху розширенню Всесвіту, то в новій моделі швейцарського фізика, ефект, який віддають темній матерії, насправді можна пояснити зміною маси елементарних часток. Тобто в пізнішій історії еволюції космосу ці частки обрали інший шлях свого розвитку. Тому необхідності існування темної енергії немає, вважає Ломбрайзер.

Також модель статичного Всесвіту вирішує і проблему темної матерії, яка, як вважається, становить більшу частину всього космосу, але побачити її поки не вдалося Фото: Inverse

Деякі вчені, які висловили свою думку щодо нової теорії, вважають її досить спірною, але цікавою. З іншого боку, вони вказують на те, що деякі твердження неможливо перевірити в ході експериментів. Але, можливо, це вдасться зробити в майбутньому.

Фокус вже писав про те, як Альберт Ейнштейн відстоював свою точку зору щодо розширення Всесвіту і зрештою ухвалив висновки інших учених.

Також Фокус писав про те, що експеримент на Великому адронному колайдері може дати відповідь на питання, куди зникла антиматерія у Всесвіті.