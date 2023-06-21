Археологи виявили скарб вікінгів. Раніше було відомо лише про одну таку унікальну знахідку

Археологи нещодавно зробили важливу знахідку в Тронхеймі, Норвегія: гральну фігурку, прикрашену вигадливо вирізьбленими рунічними написами. Її виявили в центрі середньовічного міста, яке заснував у 997 році Олав Трюггвасон, король вікінгів.

Команда археологів старанно проводила розкопки, готуючись до ремонтних робіт на прокладеній каналізаційній трубі, відкриваючи в процесі історичні шари. Серед різноманітних знахідок виділявся ігровий предмет, пише HeritageDaily.

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У міру того, як розкопки продовжувалися, верхні шари відкрили частково збережені дошки, а також сліди ям, виритих в 11-12 століттях нашої ери, які досягали неймовірної глибини 3,8 метра. В одній з таких ям знайшли гральну фігурку, виготовлену з мильного каменю — різновиду талькової породи, відомої своєю високою чистотою. Вікінги зазвичай використовували мильний камінь для виготовлення предметів побуту, що робить цю знахідку ще гостроцікавішою.

Щоб пролити світло на загадкове рунічне різьблення, що прикрашає ігровий предмет, рунологині Карен Лангшольт Хольмквіст надали зображення з високою роздільною здатністю. Після ретельного вивчення вона підтвердила, що нерівні геометричні візерунки дійсно є рунами. Рунічні написи точно повторювали контури гральної фігури і перекладалися як слово "siggifr".

Цілком ймовірно, що термін "Sig" є скороченою формою популярного норвезького імені, такого як Sigurd, Sigbjørn, Sigfrid або Sigrid. У тих випадках, коли ім'я закінчується на "r", це, як правило, вказує на чоловічу стать. Слово "sifr" класифікується як хейті, що означає синонім, який використовується в давньоскандинавській поезії замість стандартного терміну для позначення певного об'єкта або поняття.

Даг-Ойвінд Енгтрьо Солем, археолог з Норвезького інституту досліджень культурної спадщини, висловив своє захоплення знахідкою, зазначивши, що в усій країні відомий лише один екземпляр гральної кістки, прикрашеної рунами, який знайшли у Бриггені, Берген.

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