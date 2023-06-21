Дивна особливість планети: де на Землі найбільше і найменше сонячного світла

У середньому на планеті завжди 12 годин на день ясно, але різні частини Землі отримують різну кількість сонячного світла.

Навіть якщо ви ніколи не шукали місце на планеті, яке отримує найбільше сонячного світла, можливо, ви задавалися питанням, де його потрапляє на Землю менше, а де більше. Відповідь на це питання може здивувати, пише IFLScience.

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Хоча в середньому світловий день на всій планеті становить приблизно 12 годин, північна півкуля отримує його більшу кількість, ніж південна. Тому на півночі світловий день трохи довший. Але все залежить від широти, де ви знаходитесь.

Будь-якої миті, коли Земля обертається навколо своєї осі, лише половина планети звернена до Сонця. Але кількість часу, протягом якого ви бачите денне світло вдень у будь-якій точці планети, становить понад 12 годин. Це може здатися дивним, враховуючи, що в добі 24 години. Однак насправді ми отримуємо трохи більше сонячного світла завдяки атмосфері Землі, яка трохи переломлює світло, а це означає, що ви отримуєте трохи світла до того, як Сонце зійде над горизонтом вранці, і після того, як Сонце зникне за ним уночі.

Кількість цього заломленого світла, яке ви отримуєте, залежить від широти, де ви знаходитесь. Земля обертається навколо своєї осі, а тропіки, область земної кулі, розташована по обидва боки екватора, спрямовані до Сонця. Тому навколо екватора Сонце має тенденцію підніматися прямо вгору над горизонтом.

Коли ми подорожуємо на північ чи південь від тропіків, Сонце піднімається під великим нахилом. У північній півкулі Сонце рухається вздовж горизонту зліва направо на сході та заході сонця, а в південній півкулі воно рухається зправа наліво. Ефект від цього нахилу полягає в тому, що схід та захід Сонця займають більше часу. Верхній край Сонця з'являється ще раніше на сході, а нижній край зникає ще пізніше на заході сонця.

Ефект довгого сходу і довгого заходу сонця найбільш яскраво виражений біля Північного і Південного полярних кіл. Тут, під час сонцестояння, Сонце проводить багато часу, ковзаючи вздовж горизонту, даючи більше годин сонячного світла протягом року.

Хоча в середньому світловий день на всій планеті становить приблизно 12 годин, північна півкуля отримує його більшу кількість, ніж південна. Тому на півночі світловий день трохи довший Фото: Live Science

Сонце також ковзає горизонтом на Північному і Південному полюсах. Різниця тут у тому, що це відбувається під час рівнодення, а не сонцестояння, що призводить до меншої кількості годин денного світла в цілому.

Півкуля, в якій живе людина, впливає на те, скільки сонячного світла можна отримати, оскільки в північній півкулі більш тривале літо, ніж у південній півкулі. Це відбувається тому, що орбіта Землі еліптична, а не ідеально кругла.

Земля знаходиться найближче до Сонця на початку січня і найдалі від Сонця на початку липня. Чим ближче Земля до Сонця, тим швидше вона рухається своїм орбітальним шляхом. Таким чином, сезонні зміни відбуваються трохи швидше у січні та трохи повільніше у липні.

У південній півкулі в січні — літо, а в північній півкулі — зима, що стосується липня, то все навпаки. Тому в північній півкулі люди одержують більше сонячного світла. У середньому у північній півкулі буває 93,6 літніх днів проти 89 літніх днів у південній півкулі. Але за Північним полярним колом, де довге літо, середня тривалість світлового дня становить близько 12 годин 40 хвилин. Тоді як за Південним полярним колом вона становить 12 годин.

Але якщо ви хочете отримати максимальну кількість світла, потрібно піднятися вище над поверхнею планети. Наприклад, вважається, що на вершині гори Форель (її висота майже 3400 м) у Гренландії 5052 години на рік ясно (а у році приблизно 8760 годин). Тобто це місце отримує найбільше світла, ніж будь-яке інше на планеті.

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