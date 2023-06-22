Більше ніякої нудоти вранці: вчені з'ясували, як лікувати ранкове нездужання у вагітних

Дослідники виявили ген, відповідальний за ранкову нудоту, а також зрозуміли, як знизити побічний ефект.

Вчені змогли досягти значного прогресу у з'ясуванні причини ранкової нудоти під час вагітності, пише Wion.

Результати нового дослідження показали, що винуватцем весь цей час був гормон під назвою GDF15. Саме завдяки йому майже дві третини вагітних жінок протягом дня страждають від нудоти чи блювання різного ступеня тяжкості.

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Експерти підкреслюють, що важкі форми ранкового нездужання під час вагітності несуть із собою такі ризики, як втрата ваги та зневоднення, що наражає на небезпеку не тільки майбутню матір, а й дитину.

Вперше гормон GDF15 виявили наприкінці 1990-х років. Набагато пізніше у 2017 році вчені дійшли висновку, що саме цей гормон викликає нудоту та блювання, а дослідження Кембриджського університету показало рівень гормону, при якому виникають побічні ефекти.

Тепер команда вчених з Університету Південної Каліфорнії з'ясували, що деякі варіації генів, пов'язаних з GDF15, можуть підвищувати ймовірність важкої форми ранкової нудоти.

В рамках дослідження вдалося підтвердити, що високий рівень GDF15 у вагітних жінок призводить до тяжкої форми ранкового нездужання. Але це не головне, що вдалося з'ясувати експертам. Їх дослідження показало, що жінки з вищим рівнем GDF15 у крові до зачаття були менш схильні до тяжкої форми ранкового нездужання під час вагітності.

Відкриття дозволяє знижувати ризик важких форм ранкової нудоти під час вагітності за рахунок підвищення рівня гормону GDF15 у жінок ще до зачаття. Таким чином, можна знайти ефективне розв'язання проблеми, яке вчені шукали протягом останніх десятиліть.

"Терапія, яка б безпечно підвищувала рівень GDF15 до вагітності, могла б стати корисною для запобігання важкій формі ранкового нездужання", — йдеться у дослідженні.

Ще в 1950-х роках для лікування ранкової нудоти активно використовувався препарат GDF15 до вагітності, після чого його пов'язали з деякими серйозними вродженими захворюваннями у дітей.

"Після трагедії з талідомідом побоювання з приводу безпеки, з цілком зрозумілих причин дуже впливали на розробку нових методів лікування. Але результати нового дослідження показали безпечний шлях для терапії", — говорить Сумона Саха з Університету Вісконсін-Медісон.