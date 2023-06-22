Чорна діра в центрі Чумацького Шляху вибухнула 200 років тому: як звучить відлуння цього вибуху (відео)

Астрономи з'ясували, що у надмасивної чорної діри Стрілець А* протягом 1,5 року спостерігався сплеск її активності.

Учені зі Страсбурзького університету, Франція, провели аналіз даних космічного телескопа IXPE і з'ясували, що 200 років тому чорна діра в центрі Чумацького Шляху випустила величезний потік рентгенівського випромінювання. Цей процес тривав протягом 1,5 року, і він пов'язаний із поглинанням чорною дірою великого об'єкта, пише Space.

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Чорна діра під назвою Стрілець A* розташована в центрі нашої галактики і має масу в 4 млн разів більшу, ніж маса Сонця. Це відносно спокійна чорна діра, але вона має короткі періоди бурхливої активності. Як з'ясували вчені на початку 19 століття цей космічний монстр після періоду довгого затишшя випустив величезний потік рентгенівського випромінювання, що було пов'язано з активним поглинанням навколишньої матерії.

Про те, що стався такий вибух, який тривав приблизно 1,5 року, вчені змогли з'ясувати завдяки спостереженню за молекулярними газовими хмарами поруч із чорною дірою. Виявилося, що ці величезні хмари в центрі Чумацького Шляху, де відбувається поява нових зірок, світяться яскравіше, ніж передбачалося, через рентгенівські промені, випущені чорною дірою. Тобто по суті, ці хмари відображають спалах рентгенівського випромінювання, який з'явився внаслідок того, що чорна діра Стрілець А* протягом короткого періоду часу активно поглинала якийсь великий об'єкт.

Так виглядає чорна діра Стрілець A*, розташована в центрі Чумацького Шляху Фото: черная дыра

Гравітація такої величезної чорної діри здатна притягнути до себе, а потім розірвати на частини та проковтнути все, що підлетить надто близько до космічного монстра. Це можуть бути і газові хмари, і зірки, навіть найбільші. Коли речовина з таких об'єктів потрапляє у сферу впливу чорної діри, то вона закручується довкола неї у вигляді акреційного диска, перш ніж назавжди зникнути в надрах чорної діри. Коли ж відбувається процес розриву такого об'єкта на частини, виділяється величезна кількість рентгенівського випромінювання. Про таке випромінювання докладні дані можуть надати прилади космічного телескопа IXPE, чим і скористалися вчені.

Зверху показано зображення в рентгенівському світлі центру Чумацького Шляху. Це знімок космічного телескопа Чандра. Внизу показано зображення рентгенівського випромінювання, яке відбивається від хмар молекулярного газу в центрі нашої галактики. Цей знімок зробив космічний телескоп IXPE Фото: NASA

За словами авторів дослідження, вони надали переконливі докази того, що молекулярні хмари виявилися яскравішими, ніж передбачалося, саме через відбиття випромінювання після вибуху в околицях чорної діри.

Вивчивши рентгенівське випромінювання, відбите газовими хмарами, вчені з'ясували, що під час вибухової події чорна діра стала яскравішою в 1 млн разів у рентгенівському діапазоні світла порівняно з її нинішнім станом. Що саме потрапило близько до чорної діри кілька сотень років тому, що призвело до розриву цього об'єкта, поки що не відомо. За словами астрономів, навколо цього космічного монстра обертається вдосталь і газових хмар, і зірок, тож будь-який із цих об'єктів міг стати причиною вибуху.

Так звучить відлуння від спалаху рентгенівського випромінювання чорної діри

Також астрономи змогли перевести отримані візуальні дані про відбите рентгенівське випромінювання у звук. Але вихідні дані мали занадто низький частотний діапазон, який люди не можуть почути. Після обробки з'явилася нова звукова картина. Тобто так звучить той самий спалах випромінювання нашої чорної діри. Жодного впливу на Землю ця подія не справила, кажуть астрономи, адже Стрілець A* розташований приблизно на відстані в 26 тисяч світлових років від нас.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили зірку, яка належить до класу білий карлик-пульсар і обертається навколо своєї осі дуже швидко. Це всього лише друга така зірка, яку вдалося на сьогодні знайти вченим.

Також Фокус писав про те, що згідно з новим дослідженням, невеликі чорні діри в ізольованих галактиках "з'їдають" більше речовини, ніж їхні "колеги" в інших регіонах Всесвіту.