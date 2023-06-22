Зірка Бетельгейзе скоро вибухне: ми зможемо побачити близьку наднову, вважають учені

Хоча більшість досліджень вказують на те, що червоний гігант у сузір'ї Оріона не вибухне надновою в найближчому майбутньому, нове дослідження припускає зворотне.

Якщо жителі Землі колись і зможуть побачити найближчу до нас наднову, то це буде вибух такої відомої зірки із сузір'я Оріона, як Бетельгейзе. За останні кілька років її яскравість то збільшувалася, то зменшувалася, що призвело до припущення, що незабаром варто чекати потужного вибуху. Але більшість учених дійшла висновку, що цього не станеться зараз, а станеться, можливо, через тисячі років. Якщо і з'явиться наднова, то ми точно цього не побачимо, це зможуть зробити тільки наші дуже далекі нащадки. Але японські вчені представили нове дослідження, яке ще не пройшло рецензування, і вони стверджують, що Бетельгейзе все ж вибухне в найближчі десятиліття, пише Inverse.

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Астрономи вважають, що червоний гігант Бетельгейзе, розташований за приблизно 500 світлових років від Землі, переживає стадію закінчення свого життєвого циклу. Але передбачається, що до того моменту, коли у цієї зірки закінчиться паливо для підтримки термоядерної реакції і вона вибухне надновою, мине кілька тисяч років. Цей вибух буде настільки яскравим, що на Землі це буде виглядати, як дуже приголомшливе за своїм виглядом явище. З іншого боку, якщо існують позаземні цивілізації в інших галактиках, то вони також помітять цей вибух.

Хоча більшість досліджень вказують на те, що червоний гігант у сузір'ї Оріона не вибухне надновою в найближчому майбутньому, нове дослідження припускає зворотне Фото: NASA

Вчені з Університету Тохоку, Японія, під керівництвом Хідеюкі Сайо, представили нове дослідження, в якому вони стверджують, що насправді Бетельгейзе перебуває на найбільш фінальній стадії життя і ось-ось вибухне надновою. Свої висновки астрономи зробили на основі частоти пульсацій червоного гіганта і того, як часто зірка стає то яскравішою, то темнішою.

Бетельгейзе має свої цикли пульсацій, під час яких вона може змінювати свою яскравість, і найголовніший з них триває 420 днів. У цей час внутрішня частина зірки стискається і розширюється одночасно. Японські вчені вважають, що ці процеси є свідченням закінчення її життєвого циклу.

Водночас нещодавно інші вчені з'ясували, що у Бетельгейзе існує більш тривалий цикл зменшення і збільшення яскравості, який триває 2200 днів. Але багато дослідників дійшли висновку, що ця пульсація не пов'язана з внутрішніми процесами на зірці, а зміна яскравості пов'язана з викидом зовнішньої частини речовини.

Фотографія зірки Бетельгейзе, отримана за допомогою наземної обсерваторії ALMA Фото: wikipedia

Але Сайо і його колеги, вважають, що і цей цикл свідчить про незворотні катастрофічні процеси всередині Бетельгейзе. Виходячи зі своїх припущень, японські вчені вважають, що насправді червоний гігант приблизно в 1300-1400 разів більший за наше Сонце. Але це відрізняється від поточних оцінок розміру зірки, які припускають, що вона більша за Сонце в приблизно 600-1000 разів.

Додавши до своїх розрахунків нову оцінку діаметра Бетельгейзе, вчені з Японії, зробили висновок, що зірка такого розміру перебуває якраз на тій стадії еволюції, яка передує вибуху наднової. За словами Сайо, Бетельгейзе може вибухнути вже в найближчі кілька десятиліть.

Але Андреа Дюпрі з Гарвардського університету, США, вважає ці висновки непереконливими. За її словами, всі спостереження вказують на те, що Бетельгейзе не може перевищувати розмір Сонця більше, ніж у 1100 разів. А на зірці такого розміру не можуть відбуватися настільки тривалі внутрішні процеси, які говорять про її заключну стадію життя. Тобто, Бетельгейзе, дійсно величезна і стара зірка, але вона точно не вибухне через 10-20 років, каже Дюпрі.

Фокус уже писав докладно про зміни яскравості Бетельгейзе і що станеться, коли цей червоний гігант перетвориться на наднову.

Також Фокус писав про те, що ранній Всесвіт міг стати чорною дірою, але є кілька причин, чому цього не сталося.