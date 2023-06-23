Косила людей ще 4 тис. років тому: в Австрії знайшли древні збудники Чорної смерті

Нещодавнє дослідження Австрійської академії наук виявило збудник чуми в останках двох молодих людей, які жили приблизно 4 000 років тому у бронзовому віці. Їхні поховання знайшли в Дразенгофені, Австрія, де археологи досліджували цвинтар, що охоплює загалом 22 місця поховань.

Чума, яку спричиняє бактерія Yersinia pestis, проявляється у трьох різних формах, кожна з яких має свій набір симптомів. Легенева чума насамперед вражає легені, що призводить до задишки, кашлю і болю в грудях. Бубонна чума вражає лімфатичні вузли, що призводить до їхнього збільшення та набряку. Септична чума інфікує кровообіг і може спричинити некроз тканин, що характеризується почорнінням і розпадом уражених тканин, пише HeritageDaily.

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Обидві жертви чуми були молодими чоловіками у віці від 23 до 30 років і від 22 до 27 років, відповідно, в епоху ранньої бронзи, близько 2000 року до нашої ери. Раніше вважалося, що найдавніші випадки смерті від чуми в Австрії датуються середньовіччям.

Археологиня Катаріна Ребай-Солсбері з Австрійського археологічного інституту Австрійської академії наук (OeAW) зазначила: "Їхні могили знаходяться на околицях, тому громада, ймовірно, знала, що вони померли від інфекційної хвороби".

У співпраці з Інститутом еволюційної антропології Макса Планка дослідники отримали зразки від жертв, витягнувши матеріал з внутрішньої частини їхніх зубів. Вибір цієї ділянки зуба зумовлений наявністю кровоносних судин, що дозволило ідентифікувати патогени, які циркулювали в кровотоці на момент смерті людей.

Їхні поховання знайшли в Дразенгофені, Австрія, де археологи досліджували цвинтар, що охоплює загалом 22 місця поховань Фото: ÖAW/Archaeprotect

Аналіз зразків дав переконливі докази наявності Yersinia pestis. Зокрема, у двох людей виявили різні штами бактерії чуми, що вказувало на те, що вони були інфіковані в різних випадках.

Ребай-Солсбері припустила: "На відміну від пізнього середньовіччя, чуму, можливо, не передавали блохи, оскільки раннім бактеріям чуми не вистачало для цього важливих генетичних властивостей. А тому, це могли бути інші шляхи зараження, такі як інфекція або споживання інфікованого м'яса".

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