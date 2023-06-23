Слідами батискафа, що прямував до "Титаніка": чому судна губляться в океані і їх так важко знайти

Дослідники зазначають, що пошук зниклих суден в океані — завжди було непростим завданням, і тому є вагома причина.

Останні кілька днів увага громадськості була прикута до батискафа "Титан", який прямував до руїн "Титаніка" і зазнав аварії. Підводний апарат втратив зв'язок зі своїм кораблем-базою і був оголошений зниклим безвісти разом з 5 людьми на борту. Через кілька днів пошуків на дні, поруч із "Титаніком" виявили уламки, які, імовірно, належали батискафу, пише The Week.

Після виявлення уламків, компанія OceanGate Expeditions, відповідальна за експедицію, заявила, що всі члени екіпажу, які перебували на борту, "на жаль, втрачені". На думку дослідників, знайти таке судно на дні океану — надзвичайно непросте завдання, а порятунок на морі й зовсім історично вважається рідкістю. Дослідники розповіли більше про те, як подібні апарати губляться і чому їх так важко відшукати в океані.

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Як губляться судна в океані

Порятунок в океані є одним із найрідкісніших і найскладніших через безліч змінних, пов'язаних із пошуком судна. По-перше, океан неймовірно величезний, по-друге, він вкрай не статичний, як і земля. У разі зникнення підводного апарату без будь-якого зв'язку або способу відстежити його місце розташування, судно може опинитися де завгодно у районі, що вдвічі перевищує розмір Коннектикуту. Крім того, довжина судна становить лише 6,7 метра, а тому виявити його на морському дні вкрай важко.

Не секрет, що в океані завжди було надзвичайно важко орієнтуватися, як і знаходити уламки. Наприклад, уламки "Титаніка", до якого і прямував батискаф, було виявлено лише через 70 років після трагедії. Причиною тому глибина Атлантичного океану, яка становить майже 4 000 метрів, і відсутність технологій.

Ще одним прикладом є уламки рейсу 370 Malaysia Airlines, які так і не були знайдені, хоча він зник безвісти 2014 року. За словами старшого радника зі стратегічних ініціатив RMS Titanic Inc Девіда Галло, між пошуками уламків батискафа та рейсу є дещо спільне: в обох випадках дослідники часто чули певний стукіт, проте це завжди виявлялося чимось іще.

Більшість підводних човнів надзвичайно малі порівняно з неосяжним океаном, що ускладнює їхнє виявлення навіть на поверхні, ще важче це зробити, коли вони перебувають під товщею води. Ще однією не менш важливою причиною є те, що системи зв'язку працюють по-різному під водою. Річ у тім, що щільність води блокує електромагнітні хвилі, тому системи GPS просто не працюють. Замість цього рятувальникам доводиться покладатися на дані гідролокатора, що використовує звукові хвилі. Однак за словами фахівця з криміналістики з Кілського університету в Англії Джеймі Прінгла, для виявлення такого крихітного судна, як батискаф "Титан", знадобиться "спеціалізований" і "дуже вузький промінь".

Чому судна важко знайти й повернути

Крім того, що океан безмежний, існує ще кілька небезпек і логістичних проблем, пов'язаних із глибоководними подорожами. По-перше, морські організми здатні виживати на такій глибині лише тому, що вони мають більш-менш таку саму щільність, як і вода, що їх оточує. Це і дозволяє їм не деформуватися, на відміну від нас, які дихають повітрям.

За словами дослідника-океанографа з Інституту океанографії Скриппса, у міру того, як ми занурюємося в океан, видимість знижується, температура падає, а тиск води стає смертельним для людини. Високий тиск води, по суті, і ускладнює вилучення підводних суден, навіть якщо їх і буде виявлено.

За словами доцента Університету Аделаїди Еріка Фусіла, опуститися під воду насправді так само складно, як і вийти в космос. Відомо, що найглибший порятунок в океані відбувався на глибині всього 480 метрів нижче за поверхню, що набагато менше глибини, на якій опинився батискаф "Титан".

За словами професора морської інженерії в Університетському коледжі Лондона Алістера Грейга, далеко не всі судна насправді можуть опуститися на таку глибину. Ба більше, якщо підводний апарат опустився на морське дно і не може піднятися на поверхню самотужки, можливості з його підйому і порятунку, на жаль, вкрай обмежені.

За словами почесного океанографа NASA, доктора Джин Фельдман, у людства є більш докладні карти Місяця і Марса, ніж карти власної планети. Нашим очам, на жаль, видно лише невеликий відсоток глибин океану і навіть середнього океану. Ба більше, океан загалом являє собою кордон, через який людині надзвичайно складно пройти, що робить рятувальні операції вкрай дорогими, складними й трудомісткими.

Раніше Фокус писав про те, що в TikTok змоделювали вибух батискафа, який прямував до "Титаніка": миттєва смерть.