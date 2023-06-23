Комп'ютерна томографія VS потойбічне: екстрасенсу вдалося відсудити 1 000 000 $ за "втрату сил"

Незвичайними здібностями жінки часто користувалися правоохоронці для розкриття справ, а потім вона втратила "силу" через лікарську помилку.

Ця дивовижна історія сталася ще 1976 року, коли Джудіт Річардсон Геймс вирушила до лікарні Університету Темпл, щоб пройти комп'ютерну аксіальну томографію. Жінка заробляла собі на життя як екстрасенс, і нібито могла читати аури людей, а також допомагала поліції у розкритті деяких злочинів, пише IFLScience.

Тоді Геймс стверджувала, що вона також здатна проводити сеанси й заглядати в минуле і майбутнє, займаючись екстрасенсорною практикою в Ньюкаслі (Делавер, США). Утім, жодні потойбічні сили не захистили здоров'я Геймс, і їй довелося звернутися по медичну допомогу, щоб з'ясувати природу і причину пухлин у вусі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Пацієнтка попередила радіолога про те, що раніше в неї була помічена алергічна реакція на барвники на основі йоду, однак лікар проігнорував це попередження і вирішив використати невелику кількість барвника.

Після ін'єкції барвника у пацієнтки швидко стався анафілактичний шок і їй здавалося ніби її голова "зараз вибухне". У наступні кілька днів Геймс страждала від постійної нудоти, блювоти, висипу і кропив'янки, а також найсильніших головних болів. Останні відбувалися щоразу, коли жінка намагалася глибоко сконцентруватися — зрештою з часом їй довелося закрити свою екстрасенсорну практику.

У результаті Геймс подала до суду, де стверджувала, що лікарська помилка просто позбавила її екстрасенсорних здібностей — свідками стали троє правоохоронців, які стверджували, що жінка насправді допомагала розкривати справи. Попри те, що суддя дав вказівку присяжним не брати до уваги твердження про екстрасенсорні здібності та втрату практики, а зосередитися лише на недбалості лікарів, присяжні ухвалили рішення на користь Геймс. Через 45 хвилин нарад вони оголосили вердикт: присудити Геймс 600 000 доларів відшкодування збитків і 388 тисяч доларів у вигляді відсотків.

Чи варто говорити, що адвокати лікарні не були у захваті від вироку і подали апеляцію. Захисники наполягали, що присяжні проігнорували вказівки судді та попросили скасувати вирок. Суддя прийняв апеляцію і відхилив рішення як надмірне.

Другий судовий процес був проведений у 1989 році, у результаті новий суддя ухвалив, що медичний експерт позивача не володіє кваліфікацією і просто закрив справу. Потім це рішення було підтверджено Верховним судом Пенсільванії 1991 року.

Таким чином, попри те, що спочатку Геймс вдалося відсудити майже 1 мільйон доларів як компенсацію збитків, вона так і не побачила жодного цента з цієї суми. Як, утім, і не отримала належної медичної допомоги у розв'язанні своїх проблем.

Раніше Фокус писав про те, що будинки з привидами нарешті отримали наукове пояснення.