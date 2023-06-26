Зірки вмирають по-різному: астрономи виявили абсолютно новий спосіб їхньої смерті
Вчені припускали, що такий варіант загибелі зірок існує, але ще ніколи не спостерігали його. До недавнього часу.
Міжнародна група вчених представила результати спостережень за дуже далекою галактикою у виданні Nature Astronomy. Згідно з дослідженням, астрономи виявили дуже потужний вибух у стародавній галактиці і цей вибух був спричинений типом руйнування зірок, який передбачали давно, але ще жодного разу не бачили, пише Universe Today.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Учені виявили гамма-спалах, який, найімовірніше, з'явився внаслідок зіткнення двох нейтронних зірок. Ці зірки перебували в центрі галактики, на відстані в 3 млрд світлових років від нас, де оберталися в переповненому зірками просторі недалеко від центральної надмасивної чорної діри.
Нейтронні зірки з'являються в результаті загибелі величезних зірок і є компактною сферою діаметром у кілька десятків кілометрів, але водночас вони мають масу нашого Сонця. Тобто це дуже щільні об'єкти. Що стосується гамма-спалахів, то це найпотужніші вибухи у Всесвіті. Під час такого явища виділяється більше енергії, ніж під час інших відомих вибухових подій.
За словами авторів дослідження, гравітація величезної чорної діри може порушити орбіти зірок, що летять поруч, і це може призвести до їхнього зіткнення. Про те, що зірки можуть померти в такий спосіб у переповнених зірками регіонах космосу в центрах галактик, учені припускали вже приблизно 40 років. І тільки зараз знайшли підтвердження давньої теорії.
Насправді багато зірок помирають унаслідок вибуху наднової, після чого з'являються або нейтронні зірки, або чорні діри зоряної маси. Але такі зірки, як Сонце, помирають по-іншому, перетворюючись на маленьку зірку під назвою білий карлик. Але нове дослідження показує ще один спосіб, як можуть померти зірки.
Учені використовували дані космічних і наземних телескопів для вивчення сильного гамма-спалаху в далекій галактиці. Виявилося, що вона складалася зі старих зірок, яким здебільшого було вже по кілька мільярдів років.
За словами вчених, такі галактики мають дуже велику масу і в їхніх центрах знаходяться величезні чорні діри, які мають дуже сильний гравітаційний вплив на навколишній космос. Зокрема цей вплив може призвести до зміни орбіти зірок, що літають поруч і згодом вони йдуть на зіткнення одна з одною.
За словами вчених, дві нейтронні зірки підлетіли одна до одної настільки близько, що гравітація почала процес їхнього руйнування, поки вони не перетворилися на маленьку чорну діру, оточену речовиною, що залишилася. Але в результаті такого злиття з'явився величезний викид енергії, який і називається гамма-спалах.
Фокус уже писав про те, що в центрі нашої галактики знайдено об'єкти, не схожі ні на що інше в Чумацькому Шляху.