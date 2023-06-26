Їли одне одного. Моторошна правда про неандертальців, докази якої знайшли археологи

Археологічні розкопки, проведені в Печерах дель Толь де Мойя, розташованих в Іспанії, виявили докази неандертальського канібалізму. За часів середнього палеоліту ці печери слугували місцем проживання неандертальців, на що вказують попередні знахідки їхніх останків та кам'яних знарядь праці.

Попередні дослідження, проведені в цій місцевості, виявили різноманітні фауністичні рештки пізнього та середнього плейстоцену. Серед них останки печерних ведмедів (Ursus spelaeus), гієн (Crocuta crocuta spelaea), коней (Equus ferus), благородних оленів (Cervus elaphus) та аури (Bos primigenius), пише HeritageDaily.

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У нещодавньому дослідженні, проведеному археологами з Каталонського інституту палеоекології та соціальної еволюції людини (IPHES) та Інституту CERCA, дослідники виявили фрагменти черепа та ключиці неандертальського підлітка.

Ці останки мають численні сліди порізів, що свідчить про те, що їх навмисно обробили інші неандертальці, можливо, для споживання їхніми родичами, що вказує на випадки канібалістичних практик. Виявлено додаткові фрагментовані рештки, які, ймовірно, утворилися внаслідок вилучення кісткового мозку та інших цінних поживних речовин, що містяться в кістках.

Радіовуглецевий аналіз вказує на те, що цим знахідкам близько 52 000 років. Останки лежали розкиданими біля входу в печеру, перемішані з кістками і зубами інших тварин, на яких полювали неандертальці.

За словами дослідницької групи, хоча це не перший задокументований випадок канібалізму серед неандертальців, це перший у Південній Каталонії. Хоча антропофагія, схоже, не була поширеним явищем серед цих ранніх людей, подібні практики спостерігалися на інших археологічних розкопках по всій Європі.

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