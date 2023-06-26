Невидиме вторгнення. Згубний вплив мікропластику на наш кишечник розкрили вчені

Ми з'їдаємо до 74 000 пластикових частинок на рік. Посилаючись на нове дослідження, вчені закликають нас звертати більше уваги на згубний вплив пластику на наш організм.

Щороку ми поглинаємо значну купку крихітних пластикових шматочків, навіть не підозрюючи про це. Це може здатися незначним, але ці маленькі пластикові частинки, звані мікропластиком, за повідомленням учених, можуть бути причиною проблем у нашому організмі, пише ScienceAlert.

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Пластикові відходи в океані, з часом розпадаються на крихітні, мікроскопічні шматочки. Так, у природу потрапляє надзвичайно потайний шкідник, іменований мікропластиком. Цей пластик настільки малий і поширений, що потрапляє в нашу їжу, напої і навіть у повітря, яким ми дихаємо. За оцінками вчених, кожен із нас щороку проковтує до 74 000 таких частинок.

Досі вчені не знали, наскільки сильно ці крихітні загарбники можуть впливати на наше здоров'я. Однак нове дослідження, проведене Університетом Тафтса, почало розкривати деякі відповіді, і отримані результати можуть стати причиною для занепокоєння.

Простіше кажучи, дослідники створили в лабораторії міні-версію кишечника людини за допомогою стовбурових клітин. Це схоже на створення масштабної моделі автомобіля, щоб зрозуміти, як він працює. Потім вони ввели в цю модель мікропластик, щоб подивитися, як відреагує "псевдокишечник".

За допомогою цієї моделі вчені виявили, що різні клітини в нашому кишечнику по-різному реагують на ці пластикові частинки. Одні клітини проковтують дрібні частинки, а інші приймають більші. Заковика в тому, що клітини, які поглинали більші елементи, пошкоджувалися при високій концентрації пластикових частинок. Це дає змогу припустити, що мікропластик може бути пов'язаний із захворюваннями кишечника.

Вчені також помітили, що коли клітини вступали в контакт з великою кількістю мікропластику, вони починали виділяти речовини, звані цитокінами. Це нормальна частина імунної відповіді нашого організму, але якщо цей процес переходить на підвищений рівень, він може сприяти розвитку таких захворювань, як запальні захворювання кишечника.

Вчені все ще не впевнені, наскільки сильно мікропластик шкідливий для нашого здоров'я. Але ці результати безумовно викликають тривогу і вимагають подальших досліджень. Очевидно, що ця проблема стосується не лише довкілля, а й безпосередньо нашого здоров'я. Адже крім нашого кишківника, ці частинки, як мінімум, осідають у наших легенях.

Як позитивний момент, можна відзначити, що це дослідження дало змогу створити новий спосіб ефективнішого вивчення впливу мікропластику на наш організм. Це може швидше привести нас до глибшого розуміння того, як ці частинки впливають на нас і як ми можемо пом'якшити їхній вплив.

Тож наступного разу, коли ви подивитеся на шматок пластику, що самотньо лежить у траві або плаває в недозволеному для нього місці, — пам'ятайте: річ не тільки в тім, що він засмічує наші сміттєзвалища та навколишнє середовище. Ці крихітні частинки можуть потрапити в наш організм і завдати шкоди, про яку ми тільки починаємо здогадуватися. Але, озброївшись дослідженнями, подібними до цього, ми на шляху до розуміння цієї невидимої загрози і до того, як з нею боротися.

Раніше Фокус писав про те, що таке мікропластик і чим він потенційно небезпечний. Вчені пояснили, що з цим видом пластику не так і чому нам варто насторожитися.

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