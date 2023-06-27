Доведеться переписати вік Всесвіту: близьке зоряне скупчення не вписується в хронометраж

Або це кульове зоряне скупчення з'явилося незабаром після Великого вибуху, або вік Всесвіту доведеться переписати.

Астрономи вже знали про те, що кулясте зоряне скупчення M92, розташоване в Чумацькому Шляху на відстані в 27,7 тисяч світлових років від нас, дуже старе. Але нові оцінки віку цього об'єкта можуть призвести до того, що доведеться переписати вік самого Всесвіту, пише IFLScience.

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Один із найстаріших відомих космічних об'єктів у Всесвіті блукає Чумацьким Шляхом і наближається до нас зі швидкістю в 100 км/с. Тож за кілька мільйонів років астрономи матимуть кращі можливості для його вивчення. Проте група вчених із Дартмутського коледжу, США, використовуючи наявні дані про кульове зоряне скупчення M92, представили нове значення віку цього об'єкта.

Кульові зоряні скупчення є об'єднанням десятків тисяч зірок, які знаходяться дуже близько одна до одної. Здебільшого ці скупчення дуже давні, але деякі з них є дуже старими. Тому астрономи ретельно вивчають їх, щоб краще зрозуміти найбільш ранні етапи еволюції Всесвіту.

Одним із найстаріших (іноді його називають найстарішим) кульових зоряних скупчень є M92, яке розташоване відносно недалеко від Землі. Але справжній вік цього скупчення досі є предметом суперечок астрономів. Поточні оцінки віку кульового скупчення перебувають у діапазоні від 11 млрд років до 14,8 млрд років. При цьому, якщо брати останнє значення, то рівень похибки просто величезний — плюс мінус 2,5 млрд років.

Вік Всесвіту зараз оцінюють у 13,8 млрд років з похибкою плюс мінус 24 млн років. Тобто, виходячи з вищевказаних оцінок, вік М92 вже може бути більшим, ніж вік самого Всесвіту. Автори нового дослідження вирішили провести нові розрахунки, щоб все-таки уточнити значення віку кульового зоряного скупчення М92.

Кульове зоряне скупчення M92 Фото: ESA

У кульових зоряних скупченнях усі зірки сформувалися приблизно в один і той самий час. Попередні оцінки віку M92 проводилися шляхом вивчення зірок на різних стадіях їхнього життєвого циклу. Але автори нового дослідження вказують на те, що в різних моделях еволюції зірок не завжди враховується широкий діапазон невизначеностей, які можуть вплинути на життя зірок.

Тому вчені створили нові моделі зоряних скупчень, використовуючи різні швидкості термоядерних реакцій у ядрах зірок, різний склад і багато інших чинників, які можуть вплинути на еволюцію зірки. Потім вони порівняли свої моделі зі спостереженнями за 18 000 зірок у скупченні M92, щоб знайти найближчі збіги.

У такий спосіб учені отримали новий, як вони вважають, найбільш точний вік кульового зоряного скупчення М92 з набагато меншою похибкою, ніж у попередніх дослідженнях. За словами вчених, цьому скупченню 13,8 млрд років із похибкою в плюс мінус 750 млн років. Тобто або цей об'єкт з'явився дуже скоро одразу ж після Великого вибуху, або ж вік Всесвіту все ж таки інший.

У будь-якому разі, якщо ці розрахунки вірні, то це кульове скупчення з'явилося майже відразу ж після появи Всесвіту. З іншого боку, можливо, в розрахунках віку космосу є серйозна помилка.

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