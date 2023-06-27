Чумацький Шлях виділяється у Всесвіті: так можуть подумати інопланетяни і ось чому

Якби інопланетні астрономи зацікавилися Чумацьким Шляхом, то вони б могли побачити, що наша галактика вирізняється з-поміж інших, якщо йдеться про її склад.

Учені досліджували загальний хімічний склад нашої галактики, щоб зрозуміти наскільки вона схожа або ж навпаки не схожа на інші відомі галактики у Всесвіті. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Astronomy, Чумацький Шлях точно не є унікальною галактикою, але водночас — це не зовсім звичайний об'єкт у Всесвіті. Найімовірніше, таких висновків могли б дійти потенційні інопланетяни, якби вивчили Чумацький Шлях, але земні астрономи можуть використовувати ці дані для кращого розуміння еволюції нашої галактики, пише IFLScience.

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Найпершими хімічними елементами, які з'явилися за кілька хвилин після Великого вибуху, були водень і гелій, які є основним компонентом усіх відомих зірок. Після появи перших зірок вони почали створювати інші хімічні елементи у своїх ядрах, які розлетілися космосом після смерті цих зірок. Нові покоління зірок створювали нові хімічні елементи і таким чином Всесвіт став таким, яким ми його знаємо.

Усі хімічні елементи, крім водню і гелію, астрономи називають металами і їхня кількість визначає рівень металічності зірок. Наша галактика складається з таких зірок, а отже можна визначити рівень її металічності. Нове дослідження якраз і показує, як саме розподіляється ця металічність у різних частинах Чумацького Шляху.

Якби інопланетні астрономи зацікавилися Чумацьким Шляхом, то вони б могли побачити, що наша галактика виділяється серед інших Фото: National Geographic

За словами вчених багато десятиліть робляться спроби зрозуміти наскільки Чумацький Шлях є особливим і наскільки він відрізняється від інших відомих галактик. Як показало нове дослідження, рівень металічності Чумацького Шляху зростає від центру галактики до відстані в приблизно 23 тисячі світлових років від галактичного центру. На відстані ще в кілька тисяч світлових років відбувається стабілізація рівня металічності і він стає схожим на металічність Сонця, а воно розташоване за 26 000 світлових років від центру Чумацького Шляху.

Після цієї відмітки рівень металічності нашої галактики знову знижується і становить приблизно 30% від металічності Сонця на самому краю галактики на відстані приблизно 50 тисяч світлових років.

За словами вчених, такий хімічний склад Чумацького Шляху хоч і не є унікальним для Всесвіту, але наша галактика точно виділяється серед багатьох собі подібних об'єктів. Автори дослідження вказують на те, що такий хімічний склад мають лише 1% усіх відомих галактик і лише 11% галактик, які передбачають моделі.

Учені вважають, що наша галактика може бути незвичайною через діяльність надмасивної чорної діри в її центрі. Ця чорна діра могла виштовхнути назовні більше багатого на метали газу, і таким чином зупинила формування більш молодих і більш багатих на метали зірок. А на краю Чумацького Шляху з'явилося багато бідних на метали зірок через зіткнення з маленькою галактикою, яка мала низький рівень металічності.

Як уже писав Фокус, можливо, астрономам доведеться переписати вік нашого Всесвіту. Річ у тім, що вчені з'ясували скільки може бути насправді років близькому до нас зоряному скупченню. Виходить, що цей вік або такий самий, як у всього відомого космосу, або ж вік Всесвіту зовсім інший.