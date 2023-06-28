Незаконна торгівля історією. В Китаю вдалося повернути понад 300 кг викрадених древніх монет

У віддаленому регіоні Китаю неймовірне повернення артефактів минулих династій висвітлило проблему нелегальних розкопок і торгівлі культурними реліквіями, що набула загрозливих масштабів.

Нещодавнє затримання місцевою владою семи підозрюваних на північному заході Нінся-Хуейського автономного району призвело до вилучення неймовірної колекції старовинних монет вагою понад 300 кілограмів. У співпраці з Центром захисту культурних реліквій та іншими організаціями вдалося встановити, що затримані особи займалися незаконною діяльністю, яка включала розкопки стародавніх культурних об'єктів, осквернення священних могил і подальшу торгівлю цими історичними артефактами, пише Global Times.

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На попередніх етапах розслідування правоохоронці встановили, що двоє осіб силою проникли на територію відомого заповідника природних ресурсів гори Хелан. Зловмисники винесли звідти значний скарб старовинних монет часів династії Сун (960-1279 рр.), який, за оцінками експертів, досягає вартістю понад 500 000 юанів.

На жаль, цей випадок у 2023 році не є поодиноким у Нінся. Район і раніше ставала жертвою схожих інцидентів, одним з яскравих прикладів яких є незаконні розкопки пам'ятки у 2014 та 2015 роках. Це місце, яке вважається єдиним відомим місцем знахідок періоду "Західної Ся (1038-1227) у районі, пошкоджували тричі, що призвело до втрати приблизно 109 016 стародавніх монет від рук зухвалих грабіжників.

Ці стародавні монети, просякнуті вагою таємничої історичної культури, продали всього за 110 юанів за пів кілограма, що значно занижувало їхню справжню цінність.

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