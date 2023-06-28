Неможливо дихати. Гігантська хмара задушливого диму від лісових пожеж у Канаді досягла Європи

Дослідники попереджають, що якість повітря в деяких частинах Канади та США наразі є "найгіршою у світі".

Гігантський стовп диму і сажі, що виходить від лісових пожеж, які тривають у Канаді, вже перетнув Атлантику і тепер завис над Західною Європою. На зображеннях, зроблених супутником NASA Terra, видно гігантську хмару чорного вуглецю, яка тягнеться на більш ніж 3 220 кілометрів над океаном і буквально вдирається у небо над Португалією та Іспанією, пише IFLScience.

Дослідники з Португальського інституту моря й атмосфери (IPMA), виявили, що шлейф чорного вуглецю вперше досяг Азорських островів ще у неділю, 25 червня, а потім продовжив свій шлях до Піренейського півострова. Вчені припускають, що хмара, яка складається з дрібних твердих частинок і газів, наприклад, окису вуглецю, залишить серпанок над деякими частинами Європи, а потім повністю розсіється. Імовірно, це станеться вже 29 червня.

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Зазначимо, що наразі Канада переживає найсильніший за всю історію спостережень сезон пожеж. Згідно з оцінками Служби моніторингу атмосфери Copernicus ЄС, з травня до теперішнього часу в атмосферу Землі було викинуто рекордну кількість вуглецю — 160 мільйонів тонн. Канадський міжвідомчий центр небезпечних лісових пожеж повідомляє, що наразі в країні налічується майже 500 активних пожеж, 253 з яких віднесено до категорії "некерованих".

Супутник Terra NASA зробив знімок димового шлейфу, що тягнеться від Канади до Європи Фото: NASA

Агентство також повідомляє, що у 2023 році пожежами виявилася охоплена рекордна територія площею 7,9 мільйона гектарів. Дослідники зазначають, що вогонь уже знищив величезну кількість лісів, проте тепер учені побоюються, що пожежі також загрожують громадській охороні здоров'я, оскільки дим поширюється на населені пункти.

Наприклад, наразі в Монреалі якість повітря оцінюється як найгірша у світі. Подібні попередження про якість повітря також були випущені в багатьох містах Середнього Заходу США. Дослідники зазначають, що забруднення повітря в таких містах, як Чикаго і Мічиган, нині вже досягло рівня, який вважається "нездоровим". Утім, учені зазначають, що сьогодні ситуація не така серйозна, як у Нью-Йорку на початку цього місяця, коли забруднення задимленням зросло більш ніж у п'ять разів.

Науковці зазначають, що в Європі дим тримається на висоті понад 1000 метро, що означає, що він навряд чи спричинить погіршення повітря або становитиме серйозну небезпеку для здоров'я людини. Водночас датчики у Франції та Іспанії зафіксували значне збільшення оптичної товщини аерозолю, що дасть змогу оцінити, наскільки туманним є небо. Метеорологічне бюро Великої Британії також зазначає, що дим, імовірно, продовжить впливати на чистоту повітря неба і найближчими днями може спричинити драматичні сходи та заходи сонця.

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