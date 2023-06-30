Ввижається чиясь присутність: учені кажуть, що це може бути раннім симптомом хвороби Паркінсона

Дослідники з'ясували, що галюцинації найчастіше стають першими симптомами захворювання, але на них вкрай рідко звертають увагу.

Синдром присутності — це галюцинація, яка змушує людей відчувати чиюсь незриму присутність поруч. Згідно з останніми дослідженнями, такі галюцинації відвідують людей із хворобою Паркінсона, і можуть вказувати на зниження когнітивних функцій під час хвороби, пише ScienceAlert.

За даними дослідників, кожна друга людина з хворобою Паркінсона регулярно відчуває галюцинації. У третини пацієнтів саме галюцинації проявляються раніше більш відомих симптомів хвороби, таких як тремтіння.

Аналіз був проведений на основі даних пацієнтів з хворобою Паркінсона у віці 60-70 років. Результати роботи засвідчили, що зниження виконавчої функції лобової частки, яка відповідає за увагу, розв'язання проблем, емоційну регуляцію та контроль над імпульсами, відбувалося швидше в тих людей, які потерпали від галюцинацій на більш ранніх етапах хвороби.

"Проведене нами дослідження засвідчило, що при хворобі Паркінсона слід вкрай серйозно ставитися до ранніх галюцинацій", — каже лікар і невролог Олаф Бланке зі Швейцарського федерального технологічного інституту Лозанни.

Бланке і його команда закликають усіх, кому поставлено діагноз хвороба Паркінсона, у кого спостерігаються галюцинації присутності, негайно звернутися до свого лікаря. Такі галюцинації часто залишаються непоміченими, ігноруються або вважаються побічним ефектом лікування.

"Виявлення найбільш ранніх ознак деменції означає більш раннє лікування хвороби, що дає нам змогу розробити покращені та персоналізовані методи лікування, які можуть сповільнити перебіг хвороби та покращити когнітивні функції", — зазначає Бланке.

Галюцинації зазвичай з'являються через аномалії в роботі мозку, тому не дивно, що симптом так часто трапляється у людей, які страждають на захворювання мозку, такі як хвороба Паркінсона.

Нагадаємо, інше дослідження виявило тривожний зв'язок між забрудненою водою та хворобою Паркінсона. Науковці з'ясували, що тривале вживання та перебування в забрудненій воді може значно підвищити ризик хвороби Паркінсона та призвести до багатьох небезпечних наслідків.