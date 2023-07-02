Телескоп Габбл зазирнув у дуже неправильну галактику: у чому її особливість (фото)

Вчені показали новий знімок незвичайної за своїм зовнішнім виглядом далекої галактики ESO 174-1.

Астрономи використовують космічний телескоп Габбл для вивчення відносно близьких до нас за космічними мірками галактик. На новому знімку обсерваторії показано дуже неправильну галактику під назвою ESO 174-1, яка розташована на відстані в 11 млн світлових років від нас. Її структура дійсно може здивувати, пише Phys.

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Галактика ESO 174-1 нагадує самотню туманну хмару на тлі яскравих зірок, і вона складається з яскравої хмари зірок і темної звивистої смуги газу і пилу, яку видно в правій частині нового знімка. Це зображення неправильної галактики ESO 174-1 було отримано в межах серії спостережень за космосом, призначених для кращого розуміння наших найближчих галактичних сусідів.

Учені показали новий знімок незвичайної за своїм зовнішнім виглядом далекої галактики ESO 174-1 Фото: NASA

Науковці хочуть виявити найяскравіші зірки та з'ясувати основні властивості кожної відомої галактики в межах 10 мегапарсеків від Землі. Парсек — це одиниця виміру, яку використовують астрономи разом із такою одиницею як світловий рік. 10 мегапарсеків — це 32 млн світлових років, але таким чином ученим трохи простіше описувати відстані до інших галактик. Наприклад, найближча до Землі зірка (не рахуючи Сонця) під назвою Проксима Центавра розташована на відстані в 1,3 мегапарсека (це приблизно 4 світлових роки або 40 трлн км).

Насправді знімки таких галактичних сусідів займають лише 2-3% часу основних спостережень космічного телескопа Габбл. Для телескопа неефективно проводити послідовні спостереження за об'єктами, які розташовані в протилежних частинах неба. Тому такі зображення отримує телескоп між іншими спостереженнями.

За словами вчених, так обсерваторія продовжує постійно збирати важливі дані про космос навіть тоді, коли змінює свій кут огляду для вивчення основної мети. Астрономи розуміють, що потрібно зараз використати весь час роботи старіючого 33-літнього телескопа, адже в найближчому майбутньому він може припинити свою роботу.

Фокус уже писав про те, що за допомогою космічного телескопа Вебб вчені вперше побачили світло зірок навколо квазарів у галактиках з раннього Всесвіту. Телескоп Вебб зміг зазирнути в більш далекі глибини космосу, ніж це міг зробити телескоп Габбл.