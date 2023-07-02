Дуже різна планета: найбільш разючі знімки Венери з коли-небудь зроблених (фото)

Венеру досі іноді називають близнюком Землі через схожий розмір і те, що це також кам'яниста планета. Але Венера зовсім інша.

У міру того, як науковці за останні десятиліття дізналися дуже багато про Венеру, планету якщо й продовжують називати близнюком Землі, то точно дуже злим близнюком. Венера має дуже щільну токсичну атмосферу, на її поверхні неймовірно спекотно, адже температура тут може сягати понад 470 градусів Цельсія. Тому Венера вважається найгарячішою планетою, незважаючи на те, що вона розташована далі Меркурія (перша планета Сонячної системи) від Сонця. Венера обертається в протилежному напрямку, ніж Земля, і Сонце тут сходить на заході та сідає на сході. А доба на планеті триває довше, ніж венеріанський рік. Ще багато таємниць зберігає в собі Венера і вчені намагаються їх усі розгадати. За час досліджень кілька космічних апаратів зробили абсолютно різні, але водночас приголомшливі знімки другої планети від Сонця, пише Mashable.

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Деякі вчені вважають, що колись у дуже далекому минулому Венера все ж була схожа на Землю і на її поверхні існували океани з рідкої води. Але потім еволюція планети пішла в інший бік, і вчені намагаються зрозуміти, чому так сталося. Вивчення Венери досі є непростою справою і лише кілька космічних апаратів змогли за кілька десятиліть зробити її фото.

Фото Венери від зонда "Паркер"

Космічний апарат "Паркер", що вивчає Сонце, зробив рідкісні знімки нічного боку Венери Фото: NASA

Космічний апарат "Паркер", що вивчає Сонце, зробив рідкісні знімки нічного боку Венери під час короткої зустрічі з планетою в лютому 2021 року.

На цьому зображенні видно темний регіон, який є найбільшою височиною на Венері і називається Земля Афродіти. Вважається, що за розмірами цей регіон можна порівняти з розміром Африки. Через висоту тут прохолодніше і, отже, темніше. Учені вважають, що світловий обідок навколо планети може бути "нічним світінням", тобто явищем, яке виникає, коли атмосферні частинки, що взаємодіють, відбивають світло в нічний час.

Фото Венери від зонда "Магеллан"

Космічний апарат "Магеллан" склав першу глобальну карту поверхні Венери Фото: NASA

Незважаючи на те, що космічний апарат "Магеллан" вивчав Венеру 30 років тому, його дані досі аналізують астрономи. Космічний апарат склав першу глобальну карту поверхні Венери, і це один із найвідоміших коли-небудь створених знімків планети.

Космічний апарат, який припинив свою роботу внаслідок навмисного падіння в атмосферу Венери 1994 року, дав змогу вченим з'ясувати, що вулканічна активність на Венері ще існувала зовсім недавно.

Фото Венери від зонда "Венера-експрес"

Більшість людей не очікували б побачити Венеру в синьому кольорі, але на цьому знімку планета показана в ультрафіолетовому діапазоні довжин хвиль після обробки Фото: ESA

Більшість людей не очікували б побачити Венеру в синьому кольорі, але на цьому знімку планета показана в ультрафіолетовому діапазоні довжин хвиль після обробки.

Космічний апарат "Венера-експрес" у 2007 році зробив фото південної півкулі Венери і зокрема тут видно її загадкові хмари. Цей знімок було зроблено з відстані в 35 тисяч км. До речі, за цими ж хмарами ще 1990 року спостерігав інший зонд під назвою "Галілео", але з відстані у 2,7 млн км.

У той час, як одна доба на Венері триває 243 земні дні, хмари завтовшки в кілька кілометрів роблять повний оберт планетою всього за 4 земні дні.

Фото Венери на тлі Сонця

Космічний апарат Solar Dynamics Observatory, який займається вивченням Сонця, сфотографував Венеру, коли вона рухалася на тлі Сонця у 2012 році Фото: NASA

Космічний апарат Solar Dynamics Observatory, який займається вивченням Сонця, сфотографував Венеру, коли вона рухалася на тлі Сонця у 2012 році. До речі, таке явище, яке отримало назву транзит Венери, є дуже рідкісним і наступного разу його можна буде побачити тільки 2117 року.

Фото Венери від зонда "Акацукі"

Одну з найвідоміших фотографій Венери було отримано завдяки японському космічному апарату "Акацукі" Фото: JAXA

Одна з найвідоміших фотографій Венери була отримана завдяки японському космічному апарату "Акацукі", який вийшов на орбіту навколо планети у 2015 році.

На цьому ультрафіолетовому зображенні атмосфери Венери, в якому використовувалися штучні кольори, оксид сірки змушує деякі хмари виглядати темними через поглинання сонячного світла.

Як уже писав Фокус, деякі вчені вважають, що на Венері може існувати життя, але виявити його можна високо в її токсичній атмосфері.