Посмертні обладунки імператора: археологи КНР виявили неймовірно цінні реліквії (фото)

У 1998 та 2019 роках навколо гробниці Цінь Ши Хуан-ді провели археологічні розкопки, завдяки яким виявлено чудову колекцію стародавніх кам'яних обладунків. Ці знахідки дали цінну інформацію про військові досягнення і життя імператора Цінь Ши Хуан-ді.

У 1998 році команда археологів у Китаї зробила відкриття в ділянці, відомій як "Яма K9801". Перший імператор династії Цінь правив центральною провінцією Шеньсі з 221 по 210 рік до нашої ери, пише Ancient Origins.

Відомий своєю централізацією влади та грандіозними архітектурними проєктами, такими як Велика Китайська стіна та культова Теракотова армія, Цінь Ши Хуан-ді замовив складний могильний комплекс.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час розкопок 1998 року знайдено понад 600 невеликих вапнякових плит, з'єднаних між собою за допомогою бронзових дротів. Згодом, у 2001 році, в колодязі, розташованому в Сіньфен, біля річки Вей, виявили кам'яні обладунки та інструменти, що використовували під час створення гробниці. Встановлено, що ці артефакти датуються періодом правління династії Цінь.

У 2019 році археологи з Академії археології Шеньсі провели розкопки на місці Люцзягоу, розташованому на північ від основного поховання і прилеглому до високої будівлі в Сяньяні, столиці династії Цінь.

Ця остання спроба призвела до виявлення нових дефектних кам'яних обладунків і пов'язаних з ними інструментів. Примітно, що всі ці знахідки узгоджуються з раніше виявленими залишками кам'яних обладунків з ями K9801 і з місця в Сіньфен.

Під час розкопок 2019 року команда археологів ретельно дослідила територію площею 144 квадратних метри, виявивши неймовірну колекцію з 32 392 артефактів Фото: CC0

Під час розкопок 2019 року команда археологів ретельно дослідила територію площею 144 квадратних метри, виявивши неймовірну колекцію з 32 392 артефактів. Серед них були кам'яні обладунки, деякі з яких мали прямокутну форму з просвердленими отворами, відполірованими поверхнями та обробленими краями.

Цікаво, що археологи також виявили інструменти, які використовували у процесі виробництва кам'яних обладунків. Це дало безцінну інформацію про методи, які використовували виробники обладунків. Нове дослідження насамперед зосереджується на процесі виробництва кам'яних обладунків, ретельно розбиваючи його на різні етапи.

Зрештою встановлено, що місце розкопок 2019 року слугувало майстернею з виготовлення кам'яних обладунків за часів династії Цінь. Однак, з практичного погляду, кам'яні обладунки пропонували обмежений захист і були вразливі до пошкоджень у разі ударів, що робило їх непридатними для використання в бою.

Натомість кам'яні обладунки використовували як засіб збереження поховальних речей під час церемонії, оскільки вони розкладалися повільніше порівняно зі шкіряними обладунками.

Теракотова армія та обладунки династії Цінь

А проте вони імітували стиль обладунків, поширений на той час. Попри функціональну обмеженість, включення кам'яних обладунків та зброї до поховань, як, наприклад, Цінь Ши Хуан-ді, відображає глибоку повагу народу до військової справи.

Раніше Фокус писав про шовковий імператорський указ династії Цин: дослідники натрапили на дивовижний артефакт.

А також ми розповідали про розкіш міста амазонок. В античному Сінопі знайшли унікальну мозаїку еллінізму.