Найпоширеніший підсолоджувач пов'язали з раком: ВООЗ готується зробити заяву

ВООЗ і Міжнародне агентство з дослідження раку збираються визнати аспартам "можливо канцерогенним для людини".

Найпоширеніший у світі штучний підсолоджувач аспартам може бути визнаний можливим канцерогеном підрозділом ВООЗ, який займається дослідженням раку, пише Reuters.

Уже в липні група ВООЗ і Міжнародного агентства з дослідження раку (IARC) офіційно назвуть аспартам "можливо канцерогенним для людини". Такий висновок було зроблено на основі наявних досліджень, але не називає кількість підсолоджувача, яка була б безпечною для людини.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Замінник цукру давно використовують у напоях із низьким або нульовим вмістом калорій, таких як дієтична Coca-Cola, а також у тисячах інших продуктів, включно з морозивом, жувальною гумкою і пластівцями.

Зазначається, що класифікація "можливо канцерогенний" означає лише наявність деяких доказів того, що речовина може стати причиною розвитку раку. Таке маркування також означає, що результати наявних досліджень вважаються недостатньо переконливими. Вище цієї категорії ще дві: "ймовірно канцерогенний" — вказує на переконливі докази, і просто "канцерогенний" — означає наявність консенсусу щодо доведеного зв'язку.

Попри приставку "можливий", навіть мала ймовірність раку завжди виглядає зловісно. Агентство IARC неодноразово піддавалося критиці за свої подібні рішення. Наприклад, IARC класифікувала вживання червоного м'яса, а також роботу в нічну зміну як "ймовірно канцерогенні", а використання мобільних телефонів — як "можливо канцерогенні".

З огляду на майбутню заяву IARC, харчова промисловість уже виступила проти такої класифікації аспартаму.

"IARC не є органом з безпеки харчових продуктів, а їхній огляд аспартаму не можна назвати всеосяжним з наукової точки зору. Він значною мірою ґрунтується на дискредитованих дослідженнях", — заявила генсекретар генеральний секретар Міжнародної асоціації підсолоджувачів Френсіс Хант-Вуд.

Попри те, що аспартам був визнаний безпечним Федеральним управлінням з лікарських засобів США (FDA) і Європейським управлінням з безпеки харчових продуктів (EFSA), штучний підсолоджувач ніколи не позбувався своєї стигми.

Безпеку аспартаму перевіряли міжнародні регулятори відтоді, як його схвалили в 1970-х роках. У 2021 році було опубліковано велике дослідження, проведене Інститутом Рамацціні. Ця робота виявила зв'язок підсолоджувача з раком у гризунів, але FDA визнало дослідження таким, на основі якого не можна робити "обґрунтований висновок".

Ці дані, а також спостережне дослідження у Франції за участю 100 тис. осіб, яке також пов'язало аспартам із раком, зазнало критики за методологію. За великим рахунком, обидва ці дослідження є винятком із великого масиву даних, що свідчать на користь аспартаму. Але, на думку IARC, таких даних достатньо, щоб викликати занепокоєння щодо безпеки продукту.