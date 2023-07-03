Усіх кольорів веселки. Створено гайд щодо цвілі: яку небезпеку таїть грибок залежно від кольору

Усе, що потрібно знати про грибкові утворення — від оксамитово-блакитної плісняви у вазі з фруктами й до чорної плями у душі.

Цвіль — те, що ми всі боїмося побачити у себе вдома. Ці грибкові нарости процвітають у вологих умовах і можуть виникати у різних місцях, будь то стіна, картонна коробка чи то продукти або навіть пил, пише Daily Mail.

Хоча ми не завжди здатні помітити плісняву одразу, спори можуть проявлятися у різних кольорах — від жовтого і чорного і до фіолетового. Експерт з Університету Фліндерса Майкл Тейлор розповів, яких видів буває цвіль і чим вона небезпечна для людини.

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Чорна пліснява

Токсична чорна пліснява, також відома як "Стахіботріс", росте і розмножується на поверхнях, які довгий час були занадто вологими, наприклад, стінах будинку. Вчений зазначає, що вплив цього виду може зробити людину більш сприйнятливою до респіраторних інфекцій, астми, а часом навіть може призвести до летального результату.

Статистика свідчить про те, що тільки у Великій Британії близько 40% усіх будинків, що здаються в оренду, схильні до цвілі. Водночас Тейлор зазначає, що слизова чорна цвіль, виявлена у душі, може належати до зовсім іншого типу.

Ауреобазидіум — дріжджоподібний грибок, який також може викликати алергічну реакцію у людини, але навряд чи загрожує нашому життю. Науковець зазначає, що у цьому випадку може допомогти відбілювання — грибок буде знищено, проте темна пігментація, ймовірно, залишиться у душі. Утім, не зашкодить здоров'ю.

Спори зеленої цвілі часто виявляють на прострочених продуктах Фото: Getty Images

Зелена пліснява

Багато хто з нас стикався з цим видом цвілі, коли забув про щось у холодильнику, а згодом виявляв, що продукт вкритий зеленуватим пухом. Попри те, що у нас може виникнути спокуса просто зрізати зеленуваті пошкоджені шматочки, Тайлер попереджає, що це зовсім не спрацює — так просто цвілі не позбутися.

Дослідник зазначає, що часто люди просто відрізають поганий шматок, думаючи, що таким чином можуть врятувати частину продукту, однак так це не працює. Річ у тім, що коріння грибів (міцелій) поширюється через їжу, перетравлюючи й збираючи значну кількість поживних речовин, щоб випустити низку крихітних плодових тіл, які й виробляють кольорові спори, видимі на поверхні.

До групи міцелію входить грибок Aspergillus, який особливо добре процвітає у спеку і навіть любить кислоту. Його спори можуть місяцями залишатися у повітрі та викликати інфекції у людей з ослабленим імунітетом.

За словами консультантки з харчової гігієни у Лондоні Сільвії Андерсон, лише деякі продукти насправді залишаються безпечними для вживання, якщо зрізати з них усі пошкоджені шматочки. Серед них фрукти, овочі, а також тверді сири, салямі та мармелад.

Триходерма ("волохата шкіра") — також належить до зеленої плісняви, яка виникає у будинках і може бути небезпечною для людини. Як правило, вона росте на вологих килимах і картоні. Дослідники попереджають, що такої плісняви може бути складно позбутися, проте деякі засоби для дезінфекції все ж можуть повністю винищити спори.

Serratia — це рожевий осад, який часто зустрічається у ванних кімнатах Фото: Shutterstock

Рожева та фіолетова пліснява

Рожевий осад може час від часу з'являтися навколо кранів або в кутах душа. За словами Тайлера, ця цвіль відома як Serratia — тип грибка, здатний виживати у рідкому милі та засобах для миття рук. У найгірших випадках спори цієї плісняви можуть спричиняти численні інфекції, зокрема сепсис, який проявляється лихоманкою й ознобом.

Утім, дослідники зазначають, що часта дезінфекція відбілювачем та іншими мийними засобами може допомогти утримувати цвіль під контролем.

Набагато рідше у будинках також трапляється пурпурова пліснява (фузаріоз). Як правило, вона виникає на цементі, який довгий час залишався вологим. За словами Тайлера, фузаріоз утворює більші, липкі, місяцеподібні спори, які еволюціонували, щоб поширюватися з бризками дощу і чіплятися за рослини.

Стемфіліум і епікоккум — дві жовті та помаранчеві плісняві грибки Фото: Getty Images

Жовта та помаранчева пліснява

Stemphylium і Epicoccum — жовті та помаранчеві цвілеві гриби, які також зустрічаються у будинку. За словами Тейлора, ці види плісняви, як правило, чіпляються за натуральні волокна, як-от коноплі та джут, який часто використовують для виготовлення плетених меблів.

Ще одним матеріалом, на якому така пліснява процвітатиме, якщо отримають достатню кількість ультрафіолету, є гессен. За словами дослідника, люди часто помилково думають про гриби, як про організми, які процвітають у темряві, але це не зовсім так. Насправді ж, деяким із них насправді необхідний вплив світла, щоб завершити свій життєвий цикл.

За словами Тейлора, багато патогенів рослин використовують вплив ультрафіолету як тригер для виробництва своїх спор, а потім захищають свою ДНК, приховуючи її за оболонками, що містять меланін.

Ми також можемо виявити жовті спори в саду, які ще називають "іржею дернової трави". Ця цвіль, як правило, з'являється на листках рослин. Однак її можна легко позбутися, пересадивши те, що у вас виросло.

Деякі грибки можуть бути токсичними для людини, тоді як інші види нас узагалі не турбують Фото: Shutterstock

Синя пліснява

При згадці про блакитну плісняву, ви можете згадати такі сири, як стілтон, горгонзола і дольчелатте. За словами Тейлора, за це ми маємо бути вдячні грибам Penicillium, які також є родом, відповідальним за антибіотик пеніцилін.

Ці гриби є їстівними, оскільки кислотність, солоність і температура сиру запобігають росту токсинів. Але з іншого боку, ці ж гриби також спричиняють гниття продуктів у наших шафах і навіть ґрунті.

Незважаючи на те, що існує безліч видів білої плісняви, кладоспоріоз є одним із найпоширеніших Фото: Shutterstock

Біла пліснява

Насправді існує безліч видів білої плісняви, проте найпоширенішим є Cladosporium, що виникає в домашніх умовах. Цей вид може передаватися повітряно-крапельним шляхом і зазвичай зустрічається у вологих приміщеннях, наприклад, підвалах, ванних кімнатах і на горищах.

Дослідники також зазначають, що ця цвіль може з'являтися на килимах, у вентиляційних отворах, а часом навіть на папері. Більшість форм цієї плісняви не є небезпечними для людини, проте вони все ж можуть посилити астму та алергію.

За словами Тейлора, в саду ми також можемо зустріти інший тип білої цвілі (Isaria farinosa). Візуально цей вид схожий на корали і є паразитом метеликів і цикад, які часто використовуються для боротьби зі шкідниками.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.